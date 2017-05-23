اختتام أنشطة الدور والحلقات النسائية بجمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء

أقام القسم النسائي بجمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء مساء أمس الاثنين الموافق ١٤٣٨/٨/٢٦ حفل ختام أنشطة الدور والحلقات كما تم تكريم المشاركات في مشروع الارتقاء والمسابقة السنوية وذلك بصالة فيفاء للاحتفالات .

وقد شرف الحفل كلا” من :

المساعدة للشؤون التعليمية للبنات بمكتب تعليم فيفاء

ورئيسة القسم النسائي بالمكتب التعاوني

ومديرة دار التقوى النسائي بالوشر

وعدد من منسوبات هذه الجهات

وجمع كبير من الحاضرات

مما زاد الحفل ؛ ومنسوبات القسم بهجة” وسرورا” بمشاركتهن هذا الإنجاز ، ولله الحمد .

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلتها إحدى الطالبات بعدها تابع الحضور فيديو تعريفي عن القسم النسائي بالجمعية

ثم نماذج من تلاوات الطالبات, بعدها استمع الحضور لكلمة رئيسة القسم النسائي التي قدمت فيها أربع رسائل :

بدأتها بشكر كل من حضر وأجاب دعوة الحفل ثم شكر جهد طالبات الحلقات ، والمشاركات في مشروع الارتقاء ، والمسابقة السنوية , كما قدمت رسالتها الثالثة شكرا” لعمود لدور والحلقات ولبنتها الأولى ألا وهن المعلمات اللاتي لا يدخرن جهدا” في سبيل إيصال هذه الرسالة المقدسة ؛ رسالة السماء – القرآن الكريم – وختمت كلمتها برسالة توضح دور الجمعية وجهودها في القسم النسائي وشكرت من خلال ذلك أعضاء مجلس الجمعية وموظفيها على ما يقدمونه للقسم , ثم تتالت فقرات الحفل بنشيد ومشهد معبر من طالبات دار حفصة رضي الله عنها بآل سلمان , كما استمع الحضور لكلمة مختصرة عن رمضان والإجازة مع الداعية عائشة أحمد الفيفي , تلتها كلمة رئيس الجمعية ألقتها نيابة عنه زوجته المعلمة صفية الفيفي

وختمت فقرات الحفل بفيديو عن منجزات الحلقات والدور , ثم أبيات شعرية لطالبة من حلقة أم الفضل رضي الله عنها

وبدأ بعدها تكريم المشاركات في مشروع الارتقاء والمسابقة السنوية , ثم قامت رئيسة القسم بتكريم منسوبات القسم من معلمات ومشرفات وموظفات , كما شارك عالم ألوان للسيدات بقسائم شرائية للطالبات المتميزات

كما قدمت شهادات شكر لكل من ساهم في دعم أنشطة الدور والحلقات والحفل الختامي وهم :

١) شكر للقسم النسائي بالمكتب التعاوني

٢) شكر للقسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية

٣) شكر لإدارة دار التقوى بالوشر

٤) شكر لمحل أركان للدروع

٥) شكر لمنسقة الحفل (الحالمة ) عائشة الفيفي

٦) شكر لعضوة المكتب التعاوني عبير علي الفيفي



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