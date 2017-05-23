توصيات رمضانية

بسم الله الرحمن الرحيم

١) شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة يتزود فيها المسلم للقرب من ربه بأنواع العبادات القلبية والقولية والعملية فاستثمر لحظات هذا الشهر بالأعمال الصالحة .

٢) ( لعلكم تتقون ) من أهم الحكم العظيمة في صيام رمضان التقوى فتأمل نفسك هل تحققت هذه الحكمة من خلال صيامك في وقلبك وجوارحك لتمتد هذه التقوى في هذا الشهر وغيره فكّر في هذا طويلاً

٣) هل فكرت في وضع برنامج جاد في قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك ولعله ان يمتد هذا البرنامج في سائر الأشهر إن لم تكن كذلك ففكر عاجلاً و إياك والتسويف فإن الحسنة بعشر امثالها

٤) ‏استثمر ساعات ولحظات شهر رمضان المبارك بترطيب لسانك بذكر الله تعالى في جميع حالاتك فيا بشراك حينها بكثرة غراسك في الجنة ( لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله ) فذكر الله تعالى هو غراس الجنة

٥) صلاة التراويح وقت محدود و قصير ويسير و ممتع لكنه يعادل قيام ليلة كاملة قال عليه الصلاة والسلام ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ) ولا يستعجلنك الشيطان في الانصراف قبل نهاية الصلاة فتخسر هذا الفضل العظيم .

٦) لا تمل من الدعاء فإن الله قريب مجيب ودعاؤك مجاب بإذن الله ولك به إحدى ثلاث ١- أن يعطيك ما سألت ٢- أن يصرف عنك من السوء مثلها ٣- أن يكتب لك حسنات يوم القيامة فأنت رابح على جميع المستويات فعليك بالإكثار من الدعاء لك ولوالديك وللمسلمين .

٧) اجعل لك برنامجًا مع الصدقة في شهر رمضان خاصة وغيره عامة فإنها نماء وبركة ومخلوفة واعلم أن الصدقة هي عبارة عن نقل للمال من حسابك الزائل في الدنيا الى حسابك الثابت في الآخرة .

٨- أربعة أعمال صالحة : ١/ الإطعام. ٢/شهود الجنازة. ٣/ الصيام. ٤/عيادة المريض. هذه الأعمال فرصة عظيمة لك في شهر رمضان المبارك أن تجمعها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مااجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة) رواه البخاري.

٩- إن لحظات شهر رمضان المبارك عظيمة جليلة فلا تتصور أن الشيطان سيتركك وإنما سيحاول تضييعها عليك بشتى الوسائل فكن على حذر وكن أنت الرابح وهو الخاسر مكثرا من قولك لاحول ولاقوة إلا بالله.

١٠- إياك والزور والكذب وقول السوء في كل وقت وخاصة في هذا الشهر المبارك فهو منقصة للحسنات وللصيام وطريق واسع لدخول الشيطان إليك فانتبه لفلتات لسانك وعليك بتأمل ماتقول قبل أن تتلفظ به حتى لاتندم.

١١- احرص على معرفة أحكام الصيام بالإطلاع عليها والسؤال عنها وسماعها ولا تكن جاهلا تعمل بلا علم فحاول معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وفطره وسائر عمله فهو أعظم لأجرك وأتقن لعملك.

١٢- لا تجازف في الفتوى فإن المفتي كالطبيب والمستفتي كالمريض فإن لم تكن تعرف فقل الله أعلم فإن قلت بلا علم فقد بلغت عباد الله مالم يشرعه الله وهذا مزلق خطير.

١٣- قال عليه الصلاة والسلام (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري. فانتبه لقوله (إيمانا) اي تصديقا بثواب الله (واحتسابا)اي إخلاصا لوجه الله تعالى فهما شرطان عظيمان لحصول المغفرة

١٤- الاعتكاف هو لزوم المسجد لفعل الطاعة فانظر في اعتكافك هل خالطه مايضاده فإن الشيطان حريص على إفساده فانتبه لمداخله فإنها خفية وعلاجها الجدية في تطبيق عبادة الاعتكاف الصحيح ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.