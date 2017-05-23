أمير جازان: القمم الثلاث أظهرت الدور المحوري والبارز للمملكة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وسمو ولي العهد , وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – , بمناسبة نجاح قمم الرياض .

وقال سموه: لقد أظهرت القمم الدور المحوري والبارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في المنطقة إنطلاقاً من مكانتها وموقعها وحكمة قيادتها وقوة اقتصادها التي مكنتها أن تكون قائدة للأمة العربية والإسلامية.

ورأى أن جهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ومكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً , واضحةً وجليةً وتجسدت في افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” والذي حظي بتقدير العالم.

وتابع سموه قائلاً: إن نجاح هذه القمم يعزز من الشراكة في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً ، سائلاً الله عز وجل أن يوفق القيادة الرشيدة ويبارك في خطواتها ويحقق ما تصبوا إليه من رفعة وقوة وتمكين للإسلام والمسلمين ، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله-.