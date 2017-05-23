 محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد للمستشفى العام | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد للمستشفى العام

محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد للمستشفى العام
حيدر الذروي - صبيا

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بمكتبه الدكتور/علي بن مفرح الشعواني بمناسبة تكليفه مديرآ للمستشفى العام بالمحافظة.
وقد رحب سعادة المحافظ بالشعواني متمنياّ له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الجديد منوهاّ بجهود سلفه الأخصائي أول/مغبش بن حسين المعشي.
وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين مستوى الرعاية الطبية وتفعيل جودة الخدمات المقدمة للمرضى من المواطنين والمقيمين.

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