استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بمكتبه الدكتور/علي بن مفرح الشعواني بمناسبة تكليفه مديرآ للمستشفى العام بالمحافظة.
وقد رحب سعادة المحافظ بالشعواني متمنياّ له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الجديد منوهاّ بجهود سلفه الأخصائي أول/مغبش بن حسين المعشي.
وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين مستوى الرعاية الطبية وتفعيل جودة الخدمات المقدمة للمرضى من المواطنين والمقيمين.
محافظ صبيا يستقبل المدير الجديد للمستشفى العام
استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بمكتبه الدكتور/علي بن مفرح الشعواني بمناسبة تكليفه مديرآ للمستشفى العام بالمحافظة.
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