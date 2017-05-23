بالصور : نائب أمير جازان يتفقد محطة توليد كهرباء الشقيق البخارية

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، مشروع محطة توليد كهرباء الشقيق البخارية الذي تنفذه الشركة السعودية للكهرباء ، وذلك في مستهل جولته التفقدية التي قام بها لمحافظة الدرب ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة لشرح مفصل عن المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من “12” مليار ريال ، حيث تضيف المحطة 2640 ميجاوات من الكهرباء إلى الشبكة لتعزز من قدرات التوليد الخاصة بالشركة والتي تحوي أربع وحدات توليد بخارية تصل قدرة الواحدة منها إلى 660 ميجاوات، ويضم المشروع أربع غلايات كبيرة تصل قدراتها إلى 2214 طنًا في الساعة، إضافة إلى ستة خزانات وقود ثقيل بسعة 720 ألف متر مكعب، وخزانين ديزل بسعة 10 آلاف متر مكعب، مزودة بنظام خاص للتبريد بطاقة تصل إلى840 ألف متر مكعب بالساعة, والذي من المنتظر أن المشروع سيدخل الخدمة بالكامل في أغسطس 2017م، كما سيتم إنشاء محطة لتحلية المياه بطاقة 12.2 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى محطة لتحويل الكهرباء 380 ك.ف من خلال 8 خطوط بهدف نقل الطاقة المولدة من المحطة إلى شبكة الشركة ، كما اطلع سموه على الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمشروع ، حاثاً الجميع على مواصلة الجهود المبذولة لإنجازها وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

وقدّم مدير إدارة الشركة السعودية للكهرباء بجازان المهندس يحي بن جابر غزواني لسمو نائب أمير المنطقة خلال جولته، شرحاً عن خطوات العمل في مشروع محطة توليد كهرباء الشقيق البخارية .

حضر الجولة أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشائع ومدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، ومحافظ الدرب حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من المسئولين.