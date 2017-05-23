مدرسة الملك عبدالعزيز بجدة تحتفي بتخريج 110 طلاب

نظمت مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية بجدة حفل تخريج طلابها من الصف السادس الابتدائي.

حيث بلغ عدد الطلاب الخريجين 110 طلاب وبدأ الحفل بقرآن كريم ثم كلمة القائد التربوي الأستاذ محمد بن علي نجم ثم ملحمة طلابية شارك فيها خمسة طلاب بعنوان “العلم والمعلم والعمل”، ثم كلمة الخريجين وبعد ذلك تكريم الخريجين والمعلمين المتميزين.

وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بما راوه من حسن تنظيم للحفل وهدايا تذكارية بمدرسة المؤسس.

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