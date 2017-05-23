 مدرسة الملك عبدالعزيز بجدة تحتفي بتخريج 110 طلاب | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 27 شعبان 1438 هجريا, الموافق 23 مايو 2017 ميلاديا

مدرسة الملك عبدالعزيز بجدة تحتفي بتخريج 110 طلاب

مدرسة الملك عبدالعزيز بجدة تحتفي بتخريج 110 طلاب
فيفاء أون لاين - جدة

نظمت مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية بجدة حفل تخريج طلابها من الصف السادس الابتدائي.
حيث بلغ عدد الطلاب الخريجين 110 طلاب وبدأ الحفل بقرآن كريم ثم كلمة القائد التربوي الأستاذ محمد بن علي نجم ثم ملحمة طلابية شارك فيها خمسة طلاب بعنوان “العلم والمعلم والعمل”، ثم كلمة الخريجين وبعد ذلك تكريم الخريجين والمعلمين المتميزين.
وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بما راوه من حسن تنظيم للحفل وهدايا تذكارية بمدرسة المؤسس.

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