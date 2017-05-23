بالفيديو .. شاهد كيف تم انشاء المركز العالمي “اعتدال” خلال 30 يوماً؟

تمكنت المملكة من بناء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” في وقت قياسي، حيث أنجزت كل الأعمال الإنشائية والتجهيزية فيه خلال 30 يوماً فقط.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد دشّن الأحد بمشاركة دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض المركز، بحضور قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وشارك في إنشاء “اعتدال”، بحسب الفيديو الذي نشر عبر حسابات المركز على مواقع التواصل 200 مهندس، كما عمل فيه على مدار الساعة أكثر من 2000 عامل، ليبلغ إجمالي الأسلاك والتوصيلات في المرحلة الأولى حوالي 8000 متر.

ويتألف المركز من 3 مرتكزات أساسية: الفكري، الإعلامي والرقمي. ويقوم بمهام أساسية أبرزها رصد النشاط الإعلامي والرقمي لحظة بلحظة على مدار الساعة، تحليل ما تم رصده وبكافة اللغات، مستنبطاً الدوافع والأسباب والتفاعل من خلال برنامج المناصحة والإرشاد.