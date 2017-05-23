 المرور: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

المرور: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا

المرور: لا رسوم أرضية على السيارات المحتجزة لدينا
فيفاء أون لاين - متابعة

قالت الإدارة العامة للمرور ‘‘إن الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لا تُحصل منها مبالغ على الأرضية‘‘.

وأشارت الإدارة، في ردها على سؤال مواطن عبر حسابه على تويتر، حول رسوم يومية قدرها 10 ريالات للسيارة المحجوزة في حادث مروري، إلى إن المبالغ المالية تدفع في حالة سحب المركبة إلى مالك “السطحة” التي قامت بسحب المركبة للحجز وليس للمرور.

ونشر المرور تغريدة له اليوم نصها: الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لاتستحصل مبالغ على الأرضية، ما عدا مبلغ سحب المركبة، يدفع الى مالك السطحة التي قامت بسحب المركبة للحجز.

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