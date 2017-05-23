“انتبه” .. القيلولة “الطويلة” قد تسبب أمراض القلب والسكري

أثبتت الدراسات الجديدة التي قُدمت في المؤتمر السنوي للجامعة الأمريكية لأمراض القلب أن أخذ قيلولة طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وقد خلُصَ الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 300 ألف شخصاً أن الناس الذين ينامون أكثر من 60 دقيقة يومياً خلال النهار يعانون من التعب بنسبة 50% أكثر من غيرهم، كما أنهم عرضة للإصابة بمرض السكري أكثر من أولئك الذين ينامون لأقل من ساعة في النهار.

وترفع القيلولة الطويلة من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض التي تترافق مع عوامل أخرى مرتبطة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية بنسبة تصل إلى 50%. وبحسب الطبيب بيتر فاريهي أستاذ مساعد في جامعة ميشيغان: “تعود أسباب الشعور بالتعب الشديد خلال النهار بعد أخذ القيلولة إلى توقف التنفس أثناء النوم وعدم الحصول على كميات كافية من الأوكسجين مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر للحصول على الهواء”.

وأضاف الطبيب فاريهي: “يطلق الدماغ هرمونات الكورتيزول التي تزيد من التوتر كنتيجة للنوم المجزأ، وتسبب الكميات الكبيرة من هرمون الكورتيزول إلى رفع ضغط الدم وزيادة فرص الإصابة بمتلازمة الإيض”. وفي هذا الإطار، تشير العديد من الدراسات السابقة إلى أن زيادة هرمون الكورتيزول تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم وتسهم في الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وينصح الأطباء بأن لا يزيد وقت القيلولة اليومية عن 30 دقيقةً خلال النهار فهي تعتبر المدة المثالية لحصول الجسم على الراحة الكافية وتجديد النشاط اللازم لإكمال العمل في بقية اليوم، كما أنها لا ترتبط بزيادة فرص الإصابة بمتلازمة الأيض ومرض السكري.