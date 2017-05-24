انطلاق المسابقة الدعوية الرمضانية الأولى بالمكتب التعاوني بالداير

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الداير بني مالك عن انطلاق المسابقة الدعوية الرمضانية الإلكترونية الأولى لعام ١٤٣٨هـ وذلك على الرابط التالي

https://goo.gl/forms/754GuXM72y9BaABX2

حيث تحتوي المسابقة على ثلاثة أجزاء الجزء الأول يبدأ فيه فتح الرابط من تارخ 8/28 إلى 9/5 والجزء الثاني يبدأ من تاريخ 9/5 إلى 9/10 والجزء الثالث يبدأ من تاريخ 9/10 إلى 9/12 حيث يتطلب الإجابة على جميع الأجزاء الثلاثة و يتم السحب وتكريم الخمسة الفائزين يوم 9/15 بعد صلاة التراويح بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الداير .