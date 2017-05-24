 انطلاق المسابقة الدعوية الرمضانية الأولى بالمكتب التعاوني بالداير | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

انطلاق المسابقة الدعوية الرمضانية الأولى بالمكتب التعاوني بالداير

انطلاق المسابقة الدعوية الرمضانية الأولى بالمكتب التعاوني بالداير
الداير - فيفاء أون لاين

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الداير بني مالك عن انطلاق المسابقة الدعوية الرمضانية الإلكترونية الأولى لعام ١٤٣٨هـ  وذلك على الرابط التالي
https://goo.gl/forms/754GuXM72y9BaABX2

حيث تحتوي  المسابقة على ثلاثة أجزاء الجزء الأول يبدأ فيه فتح الرابط من تارخ 8/28 إلى 9/5 والجزء الثاني يبدأ من تاريخ 9/5 إلى 9/10 والجزء الثالث يبدأ من تاريخ 9/10 إلى 9/12 حيث يتطلب الإجابة على جميع الأجزاء الثلاثة و يتم السحب وتكريم الخمسة الفائزين يوم 9/15 بعد صلاة التراويح بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الداير .

 

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