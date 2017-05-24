بالصور:افتتاح مهرجان الحبحب الخامس بوادي الدواسر

افتتح مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظ وادي الدواسر عايد بن ناصر الحماد، مساء أمس مهرجان الحبحب الخامس, الذي يشرف عليه مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة, وذلك في حديقة الولامين.

وأوضح المشرف العام على المهرجان غازي بن حسن المسعري، أن المهرجان سيشهد طيلة أيامه تسليط الضوء على التسويق والاستثمار الجيد لفاكهة الحبحب وإكساب المزارعين والمعنيين بهذا النوع من الزراعة مهارات متعددة من خلال ورش العمل والندوات التي تم اعتمادها ضمن برامج وفعاليات هذا المهرجان، مقدم شكره للمحافظ رئيس لجنة التنمية السياحية للمهرجان والداعمين للمهرجان على ما يبذلونه من دعم يسهم في إنجاح المهرجان ودعم المنتجات الزراعية في المحافظة.

وأشار مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة, إلى أن مهرجان الحبحب بوادي الدواسر يعد فرصة لطرح العديد من المشروعات الاستثمارية في مجال السياحة الريفية والزراعية، لا سيما وأن مشروع السياحة الزراعية إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها، حيث تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة.

وتضمن برنامج الافتتاح جولة على أركان الجهات المشاركة بالمهرجان ومعرض الحبحب ومعرض الاسر المنتجة، ولقاء توعوي وعروض للفرقة الترفيهية، كما تم توزيع ثمار الحبحب على زوار المهرجان .