متعب بن عبدالله يتوج القطاع الغربي ببطولة شهداء الواجب

توج صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الفائزين ببطولة شهداء الواجب التي اختتمت أمس في مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بخشم العان في مدينة الرياض، بحضور نائبه معالي الاستاذ عبدالمحسن التويجري وعدد من القادة العسكريين في الحرس الوطني.

حيث حصل فريق القطاع الغربي على درع الترتيب العام بمجموع 1005 نقطة بعد أن حقق لقب بطولة كرة القدم اثره فوزه على القطاع الشرقي بثلاثة اهداف نظيفة، كما حقق لقب بطولة كرة الطائرة والكاراتيه والبلياردو.

وحقق القطاع الشرقي بطولة ألعاب القوى واختراق الضاحية وكرة الطاولة والسباحة وبناء الأجسام ورفع الاثقال وجائزة الوحدة المثالية ، وحصل اللاعب مصعب الوسمي من القطاع الشرقي على المركز الأول في سباق 100 متر، في حين حقق لواء الملك عبدالعزيز الالي منافسات شد الحبل، وحصل لواء الأمن الخاص الأول على لقب الرماية.

وشهد الحفل كلمة للعميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني، تلاه مسيرة عسكرية ثم استعراض بالخيل والطيران الشراعي، بعد ذلك كرم الأمير متعب بن عبدالله عدد من اللاعبين السابقين الذي مثلوا الحرس الوطني وهم الدكتور ابراهيم القناص ومحمد سعد العبدلي وفهد ابراهيم اليحيى ومنصور بشير وابراهيم ماطر ومنصور الرحمة وسعيد غراب وخالد الدوسري ومبارك الناصر، كما كرم عدد من أبناء شهداء الواجب.

من جهته بارك الأمير متعب بن عبدالله للفائزين بألقاب البطولة في كافة الألعاب، مشيدا بالتنافس الشريف بين الفرق، وبنجاح القائمين على البطولة رغم التجهيز لها خلال فترة قصيرة ، وأكد أن خادم الحرمين الشريفين يدعم ويهتم بنشأة العسكري خاصة في الجانب الرياضي، وقال : نفتخر في أبناء الحرس الوطني السابقين والحاليين الذي قدموا عطاءات للمنتخبات في كافة الدرجات وللحرس الوطني، وستستمر هذه العطاءات لنُفيد وطننا ليس في القطاع العسكري فقط وانما الرياضي ايضا.

في حين قدم العميد دعيرم الشهراني شكره للأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني على رعايته حفل الختام، مثمنا دعمه اللامحدود للشؤون الرياضية وكافة الرياضيين في الحرس الوطني، وأوضح ان هذه البطولة هي باكورة استثمار منشأة مدينة شهداء الحرس الوطن لتعزيز الأندية والمنتخبات السعودية بلاعبين مواهب لخدمة وطننا الغالي.