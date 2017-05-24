بالصور ..حفل تخريج طلاب الصف الثالث متوسط بمدرسة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين

في أجواء تغمرها السعادة والفرح وتطرزها الضحكات والبسمات, أقامت مدرسة إبتدائية الإمام حفص ومتوسطة الإمام قالون لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين ممثلة في قائد المدرسة الأستاذ / علي بن عبدالله آل محرق الشهراني ، حفل تخريج أبناؤهم الطلاب بالصف الثالث المتوسط ، وسط حضور لفيف من الإدارة والمعلمين.

وقد استعدت إدارة المدرسة لهذا الحفل التكريمي الذي يأتي استمرارًا للدعم المتواصل ولتشجيع وتحفيز للطلاب من قبل الإدارة ، بعد انتهاء الاختبارات لهذا العام .

كانت بداية الاحتفاء كلمة توجيهية من قائد المدرسة الأستاذ علي بن عبدالله آل محرق الشهراني اشتلمت على التهنئة بتخرجهم وعدة نصائح أبوية وضرورة الاستمرار على حفظ كتاب الله الكريم والمراجعة المستمرة له ، ثم شرح لنظام المقررات والنظام الفصلي وآلياتها قدمه المرشد الطلابي الأستاذ محمد صالح ثم كلمة توجيهية من المرشد الطلابي بالمدرسة الأستاذ محمد مستور ، وثم تم توزيع الشهادات والهداية التذكارية للطلاب الخريجين من قبل منسوبي المدرسة وألتقطت الصور التذكارية ثم اتجه الطلاب إلى الضيافة المعدة لهم احتفاءا بتخرجهم.