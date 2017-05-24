 بلدية الداير تمنح مستثمر أرض بفيفاء | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 28 شعبان 1438 هجريا, الموافق 24 مايو 2017 ميلاديا

بلدية الداير تمنح مستثمر أرض بفيفاء

بلدية الداير تمنح مستثمر أرض بفيفاء
فيفاء اون لاين

اشتكى عدد من مواطني فيفاء استمرار تعديات بلدية الداير على الحدود الادارية لمحافظة فيفاء بعد أن تم الانتهاء من ترسيم تلك الحدود واعتمادها من قبل سمو امير المنطقة وقال المواطنين أن بلدية الداير سهلت لمستثمر الأحداث والتعدي على ارض حكومية تابعة لبلدية فيفاء وسمحت بإنشاء صنادق وخيام واستخدامها كمسلخ غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات الصحية ودون رخصة تشغيل او عقد استثمار يشار الى أن هذا الأحداث هو الثاني من نفس المستثمر الذي أزالت بلدية فيفاء تعدياته في المرة الأولى وطالب المواطنين بلدية الداير باحترام الحدود الادارية التي اقرت من سمو امير المنطقة وعدم تأجيج قضية الحدود واثارت النعرات القبلية وأبدى المواطنين استغرابهم من تصرف البلدية الغير مبرر وعبروا عن استيائهم من السماح للمستثمر بالاحداث والعمل في حدود محافظة فيفاء وإيصال الخدمة الكهربائية له من عداد البلدية وتسهيل فتح مسلخ في المكان الذي يتم فيه تنفيذ مشروع مسلخ نموذجي تابع لبلدية فيفاء في مخالفات عدة من السماح بالتعدي على أرض حكوميه وبناء مسلخ دون رخصة بناء ودون مخططات معتمده كما ان الموقع غير معتمد مسلخ تخطيطيا والسماح للمواطن بالعمل دون عقد استثمار حسب لائحة التصرف بالعقارات البلديه بالاضافة الى عدم وجود رخصة تشغيل وإيصال التيار الكهربائي للمحدث من عداد البلديه وإنشاء مسلخ مخالف بجوار مسلخ حكومي قائم مما سيؤثر على تشغيل المسلخ الحكومي والتدخل بأرض ليست ضمن حدود البلدية الاداريه المعتمده واكد المواطنين ان هذه ليست بالمحاولة الاستفزازية الاولى حيث تصر بلدية الداير على عدم إزالة حجز المرور الذي يقع في الحدود الادارية لمحافظة فيفاء والذي سبق ان اقرت لجنة مشكلة من امانة وشرطة المنطقة والاماره إزالته من قبل بلدية الداير خلال خمسة عشر يوما حسب خطاب وكيل امارة منطقة جازان منذ عامين والذي لم ينفذ حتى تاريخه وكذلك محضر اللجنة التي رصد العديد من الملاحظات الامنية على الحجز الغير مهيئ ليكون حجز للمركبات كعدم وجود سور أو حراسات ودون امكانية الأستعلام عن السيارات بالحجز وتشويه المنظر العام

مسلخ بلدية فيفاء

عداد كهرابا البلدية

حجز المرور

مسلخ المستثمر

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*