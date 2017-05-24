بلدية الداير تمنح مستثمر أرض بفيفاء

اشتكى عدد من مواطني فيفاء استمرار تعديات بلدية الداير على الحدود الادارية لمحافظة فيفاء بعد أن تم الانتهاء من ترسيم تلك الحدود واعتمادها من قبل سمو امير المنطقة وقال المواطنين أن بلدية الداير سهلت لمستثمر الأحداث والتعدي على ارض حكومية تابعة لبلدية فيفاء وسمحت بإنشاء صنادق وخيام واستخدامها كمسلخ غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات الصحية ودون رخصة تشغيل او عقد استثمار يشار الى أن هذا الأحداث هو الثاني من نفس المستثمر الذي أزالت بلدية فيفاء تعدياته في المرة الأولى وطالب المواطنين بلدية الداير باحترام الحدود الادارية التي اقرت من سمو امير المنطقة وعدم تأجيج قضية الحدود واثارت النعرات القبلية وأبدى المواطنين استغرابهم من تصرف البلدية الغير مبرر وعبروا عن استيائهم من السماح للمستثمر بالاحداث والعمل في حدود محافظة فيفاء وإيصال الخدمة الكهربائية له من عداد البلدية وتسهيل فتح مسلخ في المكان الذي يتم فيه تنفيذ مشروع مسلخ نموذجي تابع لبلدية فيفاء في مخالفات عدة من السماح بالتعدي على أرض حكوميه وبناء مسلخ دون رخصة بناء ودون مخططات معتمده كما ان الموقع غير معتمد مسلخ تخطيطيا والسماح للمواطن بالعمل دون عقد استثمار حسب لائحة التصرف بالعقارات البلديه بالاضافة الى عدم وجود رخصة تشغيل وإيصال التيار الكهربائي للمحدث من عداد البلديه وإنشاء مسلخ مخالف بجوار مسلخ حكومي قائم مما سيؤثر على تشغيل المسلخ الحكومي والتدخل بأرض ليست ضمن حدود البلدية الاداريه المعتمده واكد المواطنين ان هذه ليست بالمحاولة الاستفزازية الاولى حيث تصر بلدية الداير على عدم إزالة حجز المرور الذي يقع في الحدود الادارية لمحافظة فيفاء والذي سبق ان اقرت لجنة مشكلة من امانة وشرطة المنطقة والاماره إزالته من قبل بلدية الداير خلال خمسة عشر يوما حسب خطاب وكيل امارة منطقة جازان منذ عامين والذي لم ينفذ حتى تاريخه وكذلك محضر اللجنة التي رصد العديد من الملاحظات الامنية على الحجز الغير مهيئ ليكون حجز للمركبات كعدم وجود سور أو حراسات ودون امكانية الأستعلام عن السيارات بالحجز وتشويه المنظر العام

مسلخ بلدية فيفاء

عداد كهرابا البلدية

حجز المرور

مسلخ المستثمر