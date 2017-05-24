 محافظ بيش : يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيش | فيفاء أون لاين
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

محافظ بيش : يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيش

محافظ بيش : يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيش
جازان ـ يحيى جعفري
 وقف محافظ محافظة بيش الأستاذ خالد عبدالعزيز القصيبي , صباح أمس على مشروع محطة الضخ للصرف الصحي .
ومحطات الرفع, التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان  حالياً بمحافظة بيش  بأكثر من (112) مليون ريال .
 واطّلع المحافظ على سير الأعمال بالمشروع, وبحث مع المسئولين بالإدارة والمقاولين السبل الكفيلة بإنجاز المشروع وفق الخطط والآليات المعدّة لذلك بما يخدم المواطن والمقيم بالمحافظة .
 حيث أطلع على مراحل الإنجاز التي تحققت في تلك المشروع, وبحث معهم السبل الكفيلة لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المشروع المعتمد واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من مشروع الصرف الصحي.
 وعبّر المحافظ في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده، حاثاً المقاولين والشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي على إنجاز المشروع في الوقت المحدد له .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*