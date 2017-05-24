محافظ بيش : يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيش

وقف محافظ محافظة بيش الأستاذ خالد عبدالعزيز القصيبي , صباح أمس على مشروع محطة الضخ للصرف الصحي .

ومحطات الرفع, التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان حالياً بمحافظة بيش بأكثر من (112) مليون ريال .

واطّلع المحافظ على سير الأعمال بالمشروع, وبحث مع المسئولين بالإدارة والمقاولين السبل الكفيلة بإنجاز المشروع وفق الخطط والآليات المعدّة لذلك بما يخدم المواطن والمقيم بالمحافظة .

حيث أطلع على مراحل الإنجاز التي تحققت في تلك المشروع, وبحث معهم السبل الكفيلة لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المشروع المعتمد واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من مشروع الصرف الصحي.

وعبّر المحافظ في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده، حاثاً المقاولين والشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي على إنجاز المشروع في الوقت المحدد له .