مستشفى الامل والصحة النفسية بجازان يحتفل باليوم الخليجي للتمريض

دشن اليوم الأربعاء مدير مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان الدكتور ابراهيم بن يحي العريشي فعاليات يوم التمريض الخليجي 2017م تحت شعار “معاك لنرعاك” بحضور مدير ادارة التمريض بصحة جازان بالإنابة عيسى حكمي وذلك في الصالة الرئيسية بمدخل المستشفى .

حيث نظمت إدارة التمريض بالمستشفى معرضاً توعوياً يحوي عدة أركان لأقسام المستشفى تواكب أهداف التمريض من رعاية وجهود وعطاء وكفاءة وعناية وجودة وتبين الدور الكبير الذي يقدمه منسوبي هذه المهنة الغالية والإنسانية وقد احتوى المعرض على التعريف بالخدمات التي يقدمها التمريض من خلال أقسام المستشفى.

وشمل برنامج الحفل كلمة لمدير التمريض بالمستشفى حسين عسيري رحب فيها بالحضور مؤكداً على أهمية دور التمريض في الارتقاء بالخدمات الصحية وأن الهدف من إقامة هذا اليوم هو مشاركة دول الخليج بالاحتفال بيوم التمريض الخليجي.

ومن جهته عبر مدير المستشفى من خلال كلمته عن شكره لدور إدارة التمريض بالمستشفى وقال إن مثل هذه المناسبات فرصة لإبراز الجهود التي تقوم بها الإدارة للرقي بخدمات التمريض في المستشفى, وفي نهاية الحفل تم تكريم المتميزين في إدارة التمريض وافضل طاقم تمريضي بأقسام المستشفى والتي كانت من نصيب قسم الطوارئ.