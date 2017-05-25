في أول ظهور إعلامي لشاعر الأمن حسن الجوهري

للبحر في جازان الف قصة وقصه كما هو حال صحاريها وسهولها وجبالها .. وتشكل تلك التضاريس بتنوعها واختلافها حاضنة حقيقية لكل مواهب أبناء منطقة جازان على إمتداد خارطتها المترامية الأطراف . كيف لا وقد أثرت بتأثيرها وأثرت بعطاءها تلك المواهب المتفجره كينابيع عيونها العذبه .. وضيفنا في هذا اللقاء شاعر فحل من فحول الشعر النبطي الحماسي بجازان والقادم من ( الجروب) هذه القرية الوادعة الهادئة التي توسدت السهل واستمدت من شاطئ الحصاحيص الحالم بمركز السهي أكسير حياتها. إنه الشاعر النبطي المعروف / حسن الجوهري الملقب ” شاعر الأمن ”

بداية : من هو الشاعر حسن الجوهري؟

الشاعر. حسن بن حسين محمد الجوهري 33 عاما.

موضف حكومي عسكري بالامن العام قطاع الشرطة برتبة وكيل رقيب.

متزوج. وليس لدي أبناء الى الان.

كيف بدأت موهبة الشعر النبطي لديك؟ ومتى؟

بدأت موهبة الشعر. معي من الصف السادس ابتدائي.

حيث اني تربيت مع والدي ومساعدته في رعي الإبل. من سادس ابتدائي. حتي الثانويه

وكنت أقول بعض الابيات اثناء. رعيي للإبل. وأقوم بترديد ابيات الحداء. للإبل في المرعى.

ومن هنا بدأت الموهبه.

ماهي اول قصيده كتبها الشاعر حسن الجوهري؟ وما مناسبتها؟

لا اذكر بالظبط اول قصيده ولكن اتذكر اني بدأت اكتب عن ميولات. وعشقي. وهي الإبل.

ونادي النصر السعودي.

ماهي البيئة والطقوس التي تجود فيها قريحتك الشعريه؟

في اي مكان وزمان أستطيع الكتابه بفضل الله.

لماذا يختلف حسن الجوهري في قصائده النبطية عن بقية شعراء منطقة جازان في المفردات وطريقة الإلقاء؟ وهل تأثرت بشعراء من خارج المنطقه ؟

لا اجد اختلاف عن اهل المنطقه وانما انا احرص على انتقاء الكلمات التي تفهم في جميع المجتمعات العربيه. كامله حتى يصبح للقصيده. انتشار أوسع. من ان ينحصر على المنطقه. فألتزم بالموازنة باللهجات والإتيان بالمفردات الجزله التي تفهم في جميع أنحاء العالم العربي.

فلا اجعالها كلمات محليه خاصه بمنطقة جازان. او اي منطقه اخرى. حتى تفهم للجميع. لأني ان اخترت لهجات مفردات محليه بحته. من المنطقه. فإن القصيده. لن تتعدى الدرب. شمالا التي هي اخر نقطه من جازان.

وثانياً. التزم بكتابة الشعر العمودي.

فأكثر شعراء النبط في المنطقه لا يلتزمون بالشعر النبطي العمودي. فهم يكتبون على لون واحد من الشعر الشعبي وهو ما يسمى عندنا (بالدلع).فيكون خاص بالمنطقه. لا ينتشر خارجها.

انا لم اتإثر بشاعر معين. ولكن تأثرت بجزالة المفرده. في اي قصيده. فأنها تأسرني.

ما هي المناسبة الأهم التي تشعر أنك قدمت فيها أجمل واعذب ما لديك؟

لا استطيع تحديد افضل ماكتبت. بل اترك ذلك للمتلقي من الجمهور.

فكل قصائدي ارى اني قدمت مايجب ان يقدم.

ولكن يبقى الحكم للمتلقي لا استطيع انا شخصياً التفريق بين قصيده واُخرى.

فأنا اعتبر نفسي لقصائدي الأب ألحاني الموجه المربي لها وهي كالابناء البررة مع والدهم.

حصدت لقب ( شاعر الأمن ) كيف كان ذلك؟

حصدت لقب شاعر الامن بعد ان ألقيت قصيده شعريه ترحيبة في حفل. زيارة معالي مدير الامن العام. عثمان المحرج. لمنطقة. جازان. في حفل بقصر أمير المنطقه.صاحب السمو الملكي. محمد بن ناصر ال سعود. . الحفل على شرف سموه الكريم.

وقد ألقيت القصيده امام سموه بحضور معالي الفريق وكبار المشايخ بالمنطقه. والظباط.

وقد كلفت بالقصيده. من قبل مدير شرطة منطقة جازان. سعاده اللواء/ ناصر بن صالح الدويسي.

واتشرف بهذا اللقب. بفضل الله ثم هذا القائد العظيم ابو صالح اللواء ناصر الدويسي.

الذي صقلتي شعريا. للقصائد المنبرية امام سمو الامير. وكل المحافل.

فله الفضل علي بعد الله في كل إنجاز شعري احصل عليه.

واوجه له تحيه خاااصه من هذا المنبر. وأقول :

شكراً سعادة اللواء/ ناصر الدويسي.

قصائد المدح .. أين تجد نفسك منها؟

قصائد المدح مجال من مجالات الشعر. ومنها المدح والغزل. والهجاء. والوصف وغيرها من المجالات.

وانا اجد نفسي في كل مجالات الشعر ولله الحمد.

ماهو نتاج الشاعر الجوهري في عاصفة الحزم؟

نتاجي في عاصفة الحزم. كثيره. منها. شيلات في الامن. ورجال الامن. ومنها. شيلات رثاء لشهداء الواجب.

ومنها ثلاث قصائد حماسيه. تحث. على التلاحم. مع ولاة الامر. والدفاع عن هذا البلد الغالي.وقصائد ثناء على ملك الحزم والجهود المبذولة. والثناء ايضا. على ولي العهد وولي ولي العهد. والحث على التلاحم بين الأفراد والقادات. وحتى المواطنين. والثناء أيضاً على مجهودات أمير المنطقه بجازان. والاشاده بالمجهودات اللتي قدمها للمنطقه هذا الامير المحبوب في كل المجالات.

بشهادة الجميع فإن قصائد الجوهري النبطيه الأقوى في الساحة المحليه .. ماذا قدم لك الشعر على المستوى الشخصي؟

انا من قدم للشعر. ولم يقدم لي سوا إصغاء إصغاء.الجمهور وإعجابهم. بما اقدم. فقط

وهذا افضل مايقدم للشاعر الإعجاب بقصائده

وان لم يقدم لي سوى إصغاء أمير المنطقه لسماع شعري. وقوله لي صح لسانك لكفاني.

قصيدتك الاخيره أمام سمو أمير منطقة جازان في حفل تكريم اللواء الدويسي كانت حديث المجالس. كيف ولدت تلك القصيده؟

اللحمد لله. هذا توفيق من الله أولاً. ثانياً ان القصيده كانت بالمحتفى به سعادة اللواء ناصر الدويسي. وهذا ما جعلني استرسل في كتابتها والقائها. بهذه الطريقه.

لأني سبق وان ذكرت لك ان هذا الرجل هو من صقلني منبريا اي على القصائد المنبريه. والارتجال. في المنابر. والقاء قصائدي في المحافل الكبيره. كيف وهو الان يمثل امامي. ليستمع مني قصيده اكتبها. والقيها. امام أمير المنطقه. بحفل الاحتفاء به.

ولا أخفيك علماً بأني وانا اكتب هذه القصيده لم اقتنع فيها انها تليق بقامة قائد عظيم مثل الدويسي. وخاصة انه هو من صقلني كما قلت آنفاً. فكنت اكتب البيت فارى انه لا يلق بمثله وأحسست اثناء كتابة الابيات اني مهما اتيت بكلمات ومفردات مهما كانت جزالتها. لا ارى انها سوف توفي اللواء الدويسي حقه. ثم اعود واشطب عليه ثم آتي بآخر. وهكذا. والى الان لا ارى اني افيته حقه. امانةً.

فهو يستحق الكثير والأكثر من القصائد حتى ترد جزء بسيط من وفائه لهذه المنطقه. وللأمن. وهو مديراً لشرطة جازان الوفاء.

قصيدتك الاخيره أمام سمو أمير منطقة جازان في حفل تكريم اللواء الدويسي كانت حديث المجالس. كيف ولدت تلك القصيده؟

ولدت تلك القصيده من حبي لهذا القائد الفذ الوفي. ومن لا يكتب شعرا. في قائد مثل اللواء ناصر الدويسي. فإني ارى انه ليس بذاك الشاعر. لأن من كان مثل الدويسي. يتجلا طيب فعله امام الجميع. فتمتدحه. فكيف بي كشاعر. .

يتناقل الكثير من متابعيك انك عندما تقف أمام سمو أمير المنطقه تكون قصائدك الأكثر قوة وحبكا وبلاغه. ماهو تعليقك؟

الحمد لله هذا يعود الى توفيق الله

ثم اني ذكرت لك آنفاً اني صقلت على يد قائد عظيم. وشاعر في نفس الوقت. اللواء ناصر الدويسي هو له الفضل بعد الله في زرع الثقه بنفسي وتشجيعي ودعمي بكل الطرق حتى صقلني كما ترى ولله الحمد وشهادة سيدي سمو أمير المنطقة يحفظه الله والجمهور اغلى وسام على صدري.

بماذا همس لك سموه الكريم بعد إنتهاء قصيدتك وتشرفك بالسلام على سموه الكريم؟

قال لي صح لسانك. وهذا اكبر فخر.