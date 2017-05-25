مقدمة :

أرسل أحد الأخوة في (20/5/2017 ) مقطع فيديو صوتي عن لعبة الحوت الأزرق وأن أكثر من (130 ) مراهقاً انتحروا بروسيا حيث أن اللعبة توحي للاعب أن يقوم بأمور غريبة حتى يصل به الأمر أن يؤمر بالانتحار ، كذلك إحدى بناتي أرسلت أيضا مقطع فيديو وفيه تحذير عالمي من لعبة الحوت الأزرق ( 14/5/2017 ) هذا وعلقت على هذا المقطع الأخير :

لقد أرسل لي ظهر هذا اليوم (20/5/2017 ) مقطع فيديو مترجم عن خطورة لعبة الحوت الأزرق وانتحار بعض المراهقين والمراهقات في روسيا وسنقوم بالاطلاع على المصادر الأجنبية لمتابعة سلبيات هذه اللعبة ومدى خطورتها على طلبة المدارس .

إطلاق اسم ” الحوت الأزرق ” على هذه اللعبة هو أن هذا الحوت عندما يشعر بدنو أجل يقترب من ساحل البحر ( المحيط ) فيموت

وفي موقع وصحيفة ” The Sun ” قالت الصحفية ” Novaya Gazeta ” : لقد رصدنا “130 ” حالة انتحار للمراهقين التي وقعت بين نوفمبر 2015 إلى أبريل 2016 في روسيا .

هذه الأخبار التقطت بشكل غير مفهوم بعد أشهر من قبل الصحف الدولية (جنبا إلى جنب مع ادعاءات أن اللعبة كانت تنتشر في جميع أنحاء العالم)، ولكننا لا نزال غير قادرين على التحقق مدى انتشارها ولو ان إمكانية الانتشار متوفرة مع شبكة الانترنت ، ونحاول أن نقدم النصائح إلى الناس لا سيما أولياء الأمور أن يتابعوا أنشطة أولادهم عبر مواقع الانترنت المشبوهة ، ذلك ان شبكة الانترنت شبكة مفتوحة للجميع وتعمل ليلا ونهارا وها نحن في بداية الصيف وعطلة المدارس والطلبة يقضون جل وقتهم في مشاهدة مواقع الانترنت فماذا سيعمل أولياء الأمور في هذه الحالة .

من أين حصلنا على معلومات هذا التقرير ؟

من موقع The Sun

ويطالب الموقع الأطفال بعدم الانصياع لضغوط الزملاء حتى لا يشعروا بعدم الأمان كذلك على أولياء الأمور أن يعلموا أولادهم متى يقولون ” لا ” بقوة كي لا يغشهم هذا الغريب عبر أية لعبة عنيفة ،

ما هي هذه اللعبة ؟

قال الخبير والاخصائي في تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت ان اللعبة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الانستغرام وغيرها، ويتم اللعب فيها مباشرة مع مجاميع يتم تشكيلها وادارتها من قبل مشرف عليها، ويعطي تعليماته لأعضاء القروب التي عادة ما يكونون من الشباب والشابات في سن المراهقة المولعين بالألعاب الالكترونية، وذلك على مدى 50 يوما وبفترات محددة للعب يوميا ( الراي 23/5/2017 ) .

اللعبة تبدأ بعد توقيع اللاعب على اتباع تعليمات لمدة (50) يوما من قبل منظمي اللعبة وتتخلل أنغام موسيقية أثناء إنجاز كل مهمة ، يوحون للاعب بالفوز بعد التحديات ( المهام الصعبة ) وعليه أن ينتحر ، في فبراير 2017 أعلنت مواقع الكترونية أجنبية عن ” لعبة انتحارية ” التي أدت بحصد أرواح المراهقين والمراهقات في روسيا وغيرها كما سياتي وذلك بعد أن اعلن موقع الكتروني وهو “Novaya Gazeta ” عن انتحار المراهقين في روسيا نتيجة تأثرهم بهذه اللعبة خلال الستة الشهور الماضية لعام 2016 ، وادعى هذا الموقع أن ” 80%” من حوادث انتحار المراهقين والمراهقات ترجع أسبابها إلى ممارسة هذه اللعبة .

بعد الاطلاع على ” Wikipedia ” الموسوعة الحرة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا ظهرت هذه اللعبة التي ارتبطت بانتحار المراهقين والمراهقات في دول العالم ، إلى جانب وجود صور لبعضهم وهو يجرح نفسه بآلة حادة عبر هذه المواقع

وتستند اللعبة في العلاقة بين المنافسين (وتسمى أيضا اللاعبين أو المشاركين) ومنظمي اللعبة التي تقوم على القيام بمهام عديدة من قبل المنظمين موجهة إلى اللاعبين لإتمام هذه المهام وعادة كل يوم يقوموا بمهمة واحدة ومنها جرح أحد أعضاء الجسم وآخر مهمة هي محاولة انتحار اللاعب .

صمم الطالب ” Philipp Budeikin ” هذه اللعبة وهو مختص بعلم النفس وقد طرد من الجامعة وقال أن هدفه من تصميم اللعبة هو تطهير أفراد المجتمع من خلال عمليات الانتحار الذين اعتبروا أنفسهم أنهم لا قيمة لهم ، وصممت اللعبة في عام 2013 ، وبدأت اللعبة على يد مجموعة ” F57 ” نسبة إلى اسم مخترع اللعبة كما جاء في أحد المواقع الاجتماعية باسم ” VKontakte ” أو ما يسمى بمجموعة الموت ويعتقد ان أولى حالة الانتحار قد وقعت عام 2015 في روسيا ، وظهرت شائعات أن وراء هذه العبة جماعة القوميين الأوكرانيين التي تريد الانفصال السياسي .

جاء في التحقيق مع الطالب الجامعي مخترع اللعبة :

هل دفعت حقا المراهقين إلى الموت؟* بحزم * نعم. فعلت حقا. لا تقلق، سوف تفهم كل شيء الجميع سوف يفهم أنهم كانوا يموتون وهم سعداء أعطيتهم ما لم يكن لديهم في الحياة الحقيقية: الدفء والتفاهم والاتصال.

هل عدد المراهقين الذين انتحروا عددهم ” 130 ” مراهقا ” ؟

بالطبع لا وهذه أخبار كاذبة وقذرة ، نعم كان هناك ” 17 ” من الذين اتصلت بهم والذين تعرفت عليهم والذين انتحروا لاحقا ولكن دون التأثير المباشر مني .

في البداية هناك أشخاص ولكن هناك كتلة حيوية (بشرية ) وهؤلاء هم الذين لا يمثلون أي قيمة للمجتمع أو سيضرون بالمجتمع لقد قمت بتنظيف المجتمع منهم .

أسباب انتحار المراهقين والمراهقات :

أسباب الانتحار المراهقين يتم بحثها بشكل جيد وذلك لأن هذه اللعبة جديدة ولو أنها صادمة للجميع إلا أن المسئولين بالدول لم يتحركوا بشكل مسئول خاصة وأن حوادث انتحار المراهقين نادرة ولكن ، وفي تقرير حول هذا الموضوع من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فإن الزيادة في عدد حالات الانتحار “تحدث في أوقات وفقا لبيانات مكتب المدعي العام في روسيا فإن 62 % من حالات الانتحار في صفوف المراهقين في روسيا ترتبط بالنزاعات الأسرية والضائقة العامة والخلافات مع المدرسين وزملاء الدراسة والأصدقاء، وكذلك مع الخوف من العنف من الزملاء وقسوتهم والأزمات الاقتصادية والتغيير الاجتماعي الحاد”. على سبيل المثال، في روسيا كان هناك زيادة في عدد حالات الانتحار لدى الناس ومنهم الشباب من عام 1987 إلى عام 1994 عندما انهار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية .

وعلى الرغم من أن الجماعات الانتحارية “الحوت الأزرق” لم تكن مرتبطة مباشرة بمئات حالات الانتحار في روسيا، فإن الجماعات على ما يبدو موجودة ، نشأت بعد وقت قصير من وفاة ” Rina Palenkova ” وهي مراهقة روسية ونشر صورها في موقع :” VK.com ” ومنه في بقية مواقع التواصل الاجتماعي ولعل انضمامها إلى مجموعة غريبة وتبني أفكارها يرجع إلى سبب انتحارها

ضحايا لعبة الحوت الأزرق في دول العالم :

وزارة التربية حذرت على لسان وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التنمية التربوية والانشطة أولياء الامور من انتشار هذه اللعبة الخطرة خصوصا مع بدء الاجازة الصيفية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ( الراي الكويتية 23/5/2017 ) ، وأبدت كثير من دول أوربا الغربية قلقها إزاء لعبة الحوت الأزرق ومنها فرنسا وانجلترا ، وإليكم بعض حوادث هذه اللعبة المؤسفة في أرجاء العالم :

اعترف مخترع لعبة «الحوت الأزرق» الروسي فيليب بوديكين في وقت سابق، بالتهمة الموجهة إليه من تحريض 16 طالبة أو مراهقة ، على الأقل، لقتل أنفسهن من خلال المشاركة في جنون وسائل التواصل الاجتماعي التي أطلق عليها اسم الحوت الأزرق، ووصف الروسي ذو الـ21 عاما، أثناء اعترافه بأن ضحاياه كانوا مجرد نفايات بيولوجية (كذا ) وأنهم كانوا سعداء بالموت وأن ذلك كان تطهيراً للمجتمع .

أنطون وهو مسئول كبير في لجنة التحقيق التي حققت مع مخترع اللعبة قال : إحدى المشاكل التي واجهتنا هو أن 15 مراهقا انتحروا جميعا بناء على تلك الأوامر، تم إخطارهم بحذف جميع المراسلات في حساباتهم على الشبكات الاجتماعية، إلا أن فتاة مجهولة الهوية بعد أن وصلت إلى المرحلة النهائية قررت التوقف، وقدمت للمحققين أدلة حاسمة أدت إلى القبض على فيليب» ، وقال مسؤول في سجن كريستي في سان بطرسبورغ، المحتجز فيه المتهم منذ اعتقاله في نوفمبر الماضي، إنهم تلقوا عشرات من رسائل الحب من الفتيات من أجله، وبحكم القانون يقولون إنهم لا يستطيعون منعه من تلقي رسائل الفتيات والرد عليها، وأغلبهن في سن المراهقة، واللاتي يزودنه بعناوينهن ، وقالت الأخصائية النفسية، فيرونيكا ماتيوشينا «على الأرجح، فإن الفتيات الصغيرات اللاتي وقعن في حب فيليب، لم يحصلن على ما يكفي من الحب والاهتمام من والديهن، فيما قدم هذا الشاب لهن الدعم والاهتمام بطريقة ما، وهذا ما ولد تلك المشاعر الرومانسية تجاهه . ( الراي الكويتية 23/5/2017 )

في الصين :

على خلفية اتهام طالب بالتطرف بلعبة الحوت الأزرق انتحر في غرفة الدردشة ، بدأت السلطات هناك في حالة التأهب بعد انتشار هذه اللعبة بين الأطفال والمراهقين والتي لها علاقة بانتحار بعضهم في أرجاء العالم .( 18مايو 2017 ) ، وتم اعتقال طالب مراهق (17 سنة) في إحدى المقاطعات في الصين بتهمة نشر هذه اللعبة عبر غرفة الدردشة وتشجيع اللاعبين على جرح أنفسهم ثم بعد ذلك الانتحار

هذه اللعبة التي جذبت انتباه المسئولين في كثير من دول العالم يديرها أناس يوجهون أوامرهم إلى المراهقين بالقيام بعدة مهام ، ومنها مهمة غير ضارة نسبياً مثل مشاهدة أفلام الرعب لساعات طويلة أو الاستيقاظ في أوقات غير عادية وغالباً ما تنتهي بمطالبة المشاركين قتل أنفسهم .

اكدت اكبر وسائل الاعلام الاجتماعية ومشغلى الالعاب على الانترنت في الصين أن هناك اشخاصا ينظمون ويشاركون في اللعبة عبر برنامجها ووعدوا بالقضاء عليهم ، وقد دعا المستخدمين إلى الإبلاغ عن أي مباراة.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية في بعض المقاطعات الصينية ان هناك حالات يشتبه في أناس يلعبون هذه اللعبة مع أن مسئولي بلدية بكين قد حذفوا حوالي ” 1300″ موقعاً من وسائل الإعلام الاجتماعية تروج لهذه اللعبة .

وفتحت (15) مقاطعة في الصين حسابات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحث المراهقين على الابتعاد عن اللعبة وطلب من اولياء أمورهم أن يكونوا على بينة بما يقوم به أولادهم عبر مواقع الانترنت .

في اليونان :

وفقاً لمصادر الشرطة باليونان أن والدة مراهق وعمره ” 14 ” سنة في ” Kilkis ” شمالي اليونان ادعت أن ابنها تلقى رسالة على موقع فيسبوك من مجهول وسمى نفسه ب ” الحوت الأزرق ” وشجع المراهق على جرح نفسه ، وبعد تبقي الرسالة أخبر المراهق أمه والتي اطلعت على الموقع الالكتروني لكن الرسالة قد حذفت مع الملف الشخصي لذلك المجهول .

وفي حادثة مماثلة من شهور مايو 2017 نقلت فتاة وعمرها ” 15 ” سنة إلى المستشفى بعد جرح ساقيها وبلع حبوب منومة بعد ممارسة لعبة ” الحوت الأزرق ” .

في البرازيل:

شهدت بعض المدن البرازيلية ضحايا بسبب لعبة ” الحوت الأزرق ” ومنها اختفاء فتاة ولم يعرف مصيرها وأيضا تمكنت أم من منع ابنتها من محاولة الانتحار ، وقال احد المسئولين في الجمعية التشريعية ( البرلمان ) أن ابنة أخته قد حاولت الانتحار بسبب هذه اللعبة .

واعترفت فتاة بخطورة هذه اللعبة بعد أن واجهت التحدي من قبل منظم اللعبة وذلك بعد أن وصلت إلى المرحلة الأخيرة من تحديات التعاليم التي تفرض على اللاعبين ، وتم منع طالب يبلغ من العمر ” 15″ سنة من القفز من أعلى الجسور، وفي فندق فاخر في العاصمة اطلق شاب” عمره 19 سنة” النار على زميله وعمره ” 18 سنة ” فارداه قتيلاً وانتحر هو وقالت الشرطة أن هذه الحادثة لها علاقة بلعبة الحوت الأزرق ، وكتب أحد المراهقين (17 سنة ) في فيسبوك في مدينة ساو باولو في البرازيل :” يقع اللوم على اللعبة ” قبل دقائق من محاولة القفز فوق الجسر وتم إنقاذه من قبل رجال الإطفاء ، وفي 5 مايو 2017 تم إنقاذ أربعة مراهقين ضعاف السمع ” معاقين ” من الانتحار على يد الشرطة العسكرية .

في تشيلي :

أبلغت أم الشرطة أن ابنتها وعمرها ” 12″ قطعت إحدى ذراعيها بسبب تأثرها بلعبة الحوت الأزرق وقالت الابنة للشرطة أنها اتبعت تعاليم مشرفي اللعبة أثناء ممارستها لهذه اللعبة ، وكذلك فتاة (13 سنة ) لعبت مع ثلاثة مراهقين هذه اللعبة حتى وصلت إلى المرحلة العاشرة فقطعت إحدى يديها ، وقبل صبي عمره ” 11 ” سنة الدعوة بممارسة هذه اللعبة في صفحته على فيسبوك من قبل امرأة مجهولة الهوية لكنه رفض بعد أن نصحه زميله عبر صفحته .

في كولومبيا :

بدأت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية الكولومبية تحقيقا في ثلاثة وفيات للمراهقين يمكن أن تكون لها صلة باللعبة.

في كينيا :

قام طالب في المرحلة الثانوية بممارسة اللعبة لكنه انتحر في 3مايو 2017 بعد ان شنق نفسه في فندق يملكه جده في وسط العاصمة نيروني .

في بارغواي :

تم العثور على جسد شاب مختص بعلم الكمبيوتر وعمره ” 22″ سنة بعد أن طعن نفسه بسيف نتيجة تحديه للعبة الحوت الأزرق .

في البرتغال :

تم إدخال فتاة تبلغ من العمر 18 عاما إلى المستشفى مع تشويه في جسدها بعد أن ألقت نفسها من جسر فوق خط السكك الحديدية وقالت الشرطة والآباء والأصدقاء إن الفتاة كانت متحمسة للقيام بذلك من قبل شخص على الإنترنت يدعى “الحوت الأزرق” أيضا، تم نقل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما إلى المستشفى بعد أن “رسم” حوتا على ذراع بجسم حاد ، ويقال هناك بالفعل ما لا يقل عن ثمانية ضحايا من تحدي الحوت الأزرق التي تم تحديدها في البرتغال.

في إسبانيا :

أدخلت مراهقة إلى وحدة الطب النفسي في مستشفى برشلونة بإسبانيا بعد أن قالت عائلتها أنها لعبت لعبة الحوت الأزرق .

في روسيا :

في مارس 2017، كانت السلطات في روسيا تحقق في ما يقرب من 130 حالة منفصلة للانتحار تتعلق بلعبة، في شباط / فبراير، ألقى اثنان من المراهقين الأول عمره ” 15 عاما ” والثاني عمره ” 16 عاما ” على أعلى مبنى مكون من 14 طابقا في سيبيريا، بعد الانتهاء من 50 مهمة أرسلت إليهما قد تلقوها عبر منظمي اللعبة ، هذا وكتبا في فيسبوك عن محاولة إقدامهما على الانتحار على الشبكات الاجتماعية ، ونشرت إحدى الفتيات صورة حوت أزرق كبير ثم كتبت “النهاية”، بينما علقت أخرى في صفحتها “هل تشعر أنك تصبح عديمة الفائدة؟” و “أنا مجرد شبح”. في يوم وفاتها كتبت “فقدان الشعور … نهاية”، أيضا في فبراير، كانت فتاة تبلغ من العمر ” 15 “سنة في حالة حرجة بعد رمي نفسها من شقة وسقطت على الأرض المغطاة بالثلوج في إحدى المدن في سيبيريا .

في صربيا :

وفي 14 أيار / مايو 2017 قفز مراهق يبلغ من العمر 15 عاما من سطح منزله الواقع بإحدى المدن تبعد ” 14 كم” من بلغراد وقال والداه أنه كان يلعب لعبة الحوت الأزرق .

في رومانيا :

أبدت وزيرة الشئون الداخلية في رومانيا قلقها العميق عن مخاطر هذه اللعبة في مارس 2017 ، بينما قالت عمدة بوخارست أن هذه اللعبة ” خطيرة جدا ” .

في فنزويلا :

في شرق البلاد، انتحر طالب يبلغ من العمر 15 عاما بعد مشاركته في الحوت الأزرق في أبريل 2017 .

في المكسيك :

أصدرت السلطات هناك تحذيرا وأخذ أهبة الاستعداد بشأن غزو لعبة الحوت الأزرق البلاد ( مايو 2017 ) .

تحليل نفسية مخترع اللعبة :

يتبين أن هذا الشاب (عمره 21و22 سنة ) يعاني من عقد نفسية وأنه طرد من الجامعة ولا نعلم ما أسباب طرده لكن يظهر أنه خالف تعليمات أو أنه رسب أو ,, على أي حال قال أن هدفه من تصميم اللعبة هو تطهير أفراد المجتمع من خلال عمليات الانتحار الذين اعتبروا أنفسهم أنهم لا قيمة لهم ، وأثناء اعترافه بأن ضحاياه مجرد نفايات بيولوجية (كذا ) وأنهم كانوا سعداء بالموت وأن ذلك كان تطهيراً للمجتمع ، كذلك لعله حقد نفسه بسبب التوبيخ الذي تلقاه سواء في المنزل أو عند أصدقائه أو في جامعته وقد راودته أفكار ليتخلص من نفسه لكنه عاجز عن تحقيق ذلك فبدأ يتصيد ضحاياه من المراهقات ويبث سمومه فيهن من غزل وحب عبر مهام قاسية خاصة وان ضحاياه يعانون من أزمات نفسية نتيجة المشكلات المنزلية والضائقة المالية أو تعرض الضحايا إلى العنف المدرسي والتسلط الالكتروني ، وقد ذكرنا في مقالات لنا حالات الانتحار بين ضحايا العنف التقليدي والالكتروني ، وعند دراسة العقد النفسية لدى المراهقين هناك قضايا تتعلق بالجسم أثناء نموه مثل كبر حجم الأنف أو السمنة وحبوب الشباب فيتلقى المراهق السخرية من زملائه خاصة بشكل متكرر ، وهناك عقدة حب الظهور أمام الناس والشهرة وهذه العقدة تنميها مواقع التواصل الاجتماعي ، وعقدة إيذاء الآخرين من خلال إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ( الكسر ، التوسيخ ، الهدم ) ، وعقدة قابيل : التنافس العدائي على نفس الغاية.. وهي كره كل منافس أو زميل أو شخص يبدو أنه سيتفوق على المعني الذي قد يلجأ للرد العدواني..الصراع أو السب أو حتى التحقير والتشويه أو الاستهزاء ، و عقدة أطلس : الشخص الذي يتعمد وضع نفسه تحت ظروف سيئة أو تحت ضغوطات ساحقة.. ومن يتحمل أشياء أكثر من طاقته حتى يبدو أنه شجاع يصارع القدر ، و عقدة ليليت : الشخص الذي يسعى لإغواء أفراد الجنس الآخر.. لاهم له بتأسيس العلاقة بل جدب انتباه وحب الجنس الآخر فقط ، و عقدة برجوديس : و المصاب بها يضمر حقدا عميقا و كراهية لكل من ينتمي لقومية ما او لطائفة ما و لجمهور ما ( موقع معهد تطوير الذات و التنمية البشرية ) ، وليس بالضرورة أن يعاني صاحب ” لعبة الحوت الأزرق ” بكل هذه العقد النفسية وإنما ببعضها كذلك بالنسبة لضحاياه .

نصائح عامة :

صحيح لم نسمع عن حوادث هذه اللعبة في الكويت وغيرها من الدول العربية ولكن علينا توجيه النصائح والإرشادات لأولياء الأمور خاصة ونحن بقرب عطلة المدارس ووجود فراغ كبير لطلبة المدارس والسهر حتى الفجر دون رقيب وحسيب ، وهناك نصائح عامة قد وجهناها إلى أولياء الأمور تحت عنوان ” الحوار مع المراهقين ” في اليوتيوب ومع ذلك ننصحهم بما يلي :

فتح باب الحوار مع الأطفال والمراهقين حول الأنشطة التي يمارسونها عبر شبكة الانترنت ومدى تأثير بعض الأنشطة عليهم خاصة الألعاب الالكترونية العنيفة ولا سيما لعبة ” بوكيمون غو ولعبة الحوت الأزرق .

معرفة ولي الأمر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي يدخلها الابن / الابنة وما الهدف من فتح الحساب وزيارة الموقع .

الاطلاع على المواقع التي تعرض سلبيات سوء استخدام مواقع الانترنت مثل موقعنا : المسار للبحوث التربوية والاجتماعية ومناقشة الأولاد ذكورا وإناثاً حول هذه السلبيات وأثرها عليهم .