بالصور: أمين غرفة الخرج يدشن ملتقى العربات المتنقلة “الفود تراك” 

بحضور سعادة أمين عام الغرفة التجارية بمحافظة الخرج المهندس : منصور العماج وسعادة رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور : مصلح بن عبيد العنزي وسعادة مدير فرع معهد ريادة بالخرج المهندس : سامي المكاوني

دشنت لجنة شباب الأعمال بالخرج الملتقى التعريفي للعربات المتنقلة ( الفود تراك ) وذلك مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من شعبان من عام ١٤٣٨هـ ،

حيث بدأ حفل التدشين بترحيب من فرقة أطفال إستعراضي مشارك في حفل التدشين ثم بدأ مقدم حفل التدشين الأستاذ : ماجد بن عبدالله الرفدي نائب رئيس لجنة شباب الأعمال بتقديم فقرات الحفل ، حيث بدأت الفقرات بكلمة سعادة أمين الغرفة التجارية بمحافظة الخرج المهندس : منصور العماج الذي بارك انطلاق مثل هذه الفعاليات والتي تواكب رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتشجع على دعم الشباب والشابات للعمل الحر ، تلاها بعد ذلك كلمة رئيس لجنة شباب الأعمال بالخرج الأستاذ : عماش السبيعي مداخله جميله حيث إنتهز في تلك المناسبة سعادة رئيس المجلس البلدي بالخرج الدكتور : مصلح العنزي والتي شكر فيها جميع القائمين على الملتقى التعريفي للعربات المتنقلة ( الفود تراك ) مقدماً بذلك دعم المجلس البلدي بالمحافظة على هذه البادرة الطيبه التي تدعم شبابنا للإعتماد الذاتي بعد ذلك كلمة سعادة مدير معهد ريادة بالخرج المهندس : سامي المكاوني والذي تحدث عن دعم المعهد المادي للمشاريع وإستقطاب الشباب ورحب في دعم اي فكرة ومبادرة من خلال معهد ريادة فرع ( الخرج ) بعد ذلك كلمة المشرف على ستريت فود الأستاذ : عبدالعزيز الطريسي والذي قدم عرض مرئي عن فكره وتجربة ستريت فود بعد ذلك جاءت كلمة أحد التجارب في مجال الفود ترك الشاب : محمد الودعاني الذي سرد في الحفل قصة تجربته ونجاحه في هذا المجال في سوق العمل بعدها تم تكريم الجهات الداعمة والراعية وأقيمت بذلك العرضة النجدية وبعدها فقرة إستعراضية من فريق أطفال مشاركين ، الجدير بالذكر بأن الملتقى سيستمر من يوم الثلاثاء الموافق ( ٢٧ شعبان ١٤٣٨هـ ) حتى تاريخ ( ٢٩ شعبان ١٤٣٨هـ ) حيث يجمع في جنباته الجميله عدة أركان مقسمه بشكل مرتب ورائع يعكس مدى تنظيم القائمين عليه من حسن الإستقبال والضيافة ومرافقة الضيوف في جولة تعريفية على جميع ما يضم الملتقى من أركان ومنها العربات المتنقله وركن الأسر المنتجه ومسرح الطفل وكان ذلك بمشاركة عدة جهات خاصة داعمه لمثل تلك المشاريع ودعماً لشبابنا المقدمين على مثل تلك المجالات الأمر الذي جذب الحضور للإطلاع على ما يقدمه الملتقى حيث نال إعجاب الحضور وإستحسانهم على كل ماتم تقديمه .