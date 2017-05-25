بلدي العيدابي” يناقش خطط البلدية للاستعداد لموسم رمضان

ناقش المجلس البلدي بمحافظة العيدابي يوم أمس الثلاثاء خطط البلدية للاستعداد لشهر الخير شهر رمضان المبارك و أماكن الأسواق الرمضانية وتهيئتها.

وشدد رئيس المجلس البلدي أ.متعب بن محمد الغزواني على أهمية الجولات والمتابعة المستمرة من قسم الخدمات بالبلدية والمجلس البلدي على أماكن بيع الحلويات والمعجنات والمقليات و المطاعم للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية.

كما أوصى المجلس على منع بيع الخضار والفواكه في البقالات بمركز بلغازي والانتقال لمجمع بيع الخضار واللحوم بجنوب عيبان واستعد رئيس بلدية العيدابي أ. سالم الخالدي على تهيئة المكان واتاحة الفرص للشباب السعودي بإستئجار محلات الخضار والفواكه مجاناً خلال شهر رمضان.

كما أوصى المجلس بتأهيل حديقة الغلفة لتكون متنفساً آخر للأهالي والسياح خلال العطلة الصيفية من جانبه أوضح الخالدي أن العمل جاري الآن بملعب الغلفة استعداداً للمناشط الرياضية في شهر رمضان وكذلك صيانة الإنارة بالملعب من جديد

منبهاً على شباب المحافظة بالتعاون مع البلدية والحفاظ على الممتلكات العامة والتي وضعت لأجلهم وعدم العبث بها لأنها وضعت وهيأت من أجلهم وخدمة لهم.