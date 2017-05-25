 “وكيل محافظة المخواة” يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم بالمخواه | فيفاء أون لاين
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

“وكيل محافظة المخواة” يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم بالمخواه

“وكيل محافظة المخواة” يرعى الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم بالمخواه
أحمد الزهراني ـ الباحة
رعى وكيل محافظة المخواة الأستاذ محمد بن صالح العويفي الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة المخواة  لتكريم الطلاب المتميزين مساء أمس  بجامع الإمام البخاري بالمخواة
 بحضور  مدير عام الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ /أحمد منسي العمري ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرن الكريم بمنطقة الباحة فضيلة الشيخ جمعان أبو دور .
بدأ الحفل بآيات من القران الكريم ثم قدمت بعد ذلك نماذج من تلاوات طلاب حلقات التحفيظ بالجمعية ونموذج من القاعدة النورانية.
 وعبر نائب رئيس الجمعية في كلمة ألقاها نيابة عن فضيلة رئيس الجمعية عن شكره وتقديره لكل من ساهم في خدمة كتاب الله عزّ وجل من  الداعمين والمتبرعين ولأولياء أمور الطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات على جهودهم المبذولة  في خدمة كتاب الله داعياً المولى عزوجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .
والجدير بالذكر أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة المخواة اعتادت كل عام على إقامة  حفلها السنوي والذي يحظى بحضور ورعاية كريمة من أصحاب السعادة والفضيلة
 وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب والمعلمين المشاركين في مسابقة حصاد الحافظين .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*