 الاتحاد العربي الرياضي للشرطة يكرم نواف بن محمد | فيفاء أون لاين
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

الاتحاد العربي الرياضي للشرطة يكرم نواف بن محمد

الاتحاد العربي الرياضي للشرطة يكرم نواف بن محمد
الرياض ـ علي القرني

قرر الإتحاد الرياضي العربي للشرطة تكريم الأمير نواف بن محمد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لألعاب القوى تقديراً لجهوده وأعماله المتميزة خلال الفترة الماضية في خدمة المجال الرياضي  على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد مؤخراً في بيروت بناء على مقترح عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الرياضي العربي للشرطة العقيد سلطان الودعاني .

وأوضح الودعاني أن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي اتفقوا بالإجماع على أن هذا التكريم مستحقاً نظراً لتاريخ سموه المتميز كشخصية رياضية سعودية عربية دولية مرموقة , موضحاً أن تكريم سموه سيكون خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للإتحاد الرياضي العربي للشرطة  في شهر ديسمبر 2017 .

 

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