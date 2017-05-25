امنكو تطلق هويتها الجديدة لتوافق رؤية المملكة 2030

أطلقت الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة ( امنكو) إحدى شركات باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية هويتها وشعارها وموقعها الالكتروني الجديدhttp://www.amnco.com وذلك في احتفالية بموقع امنكو في المؤتمر والمعرض الدولي للأمن الصناعي الذي عقد في الرياض تحت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد دشن الشعار والهوية الجديدة الرئيس التنفيذي لشركة امنكو الأستاذ فهد بن مبارك القثامي بحضور رئيس مجلس ادارة شركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية وعدد من أعضاء مجلس إدارة باتك وأمنكو وبعض المسؤولين بالشركة ومدراء فروع الشركة في مختلف المدن والمناطق في المملكة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة امنكو الاستاذ فهد بن مبارك القثامي أن الهوية والشعار الجديد تم تغييره في ظل الهيكلة الشاملة التي شهدتها الشركة وقال لقد واكبت امنكو بخطى تطويرية فوضعت برنامجا داخليا في التحديث الشامل والتوسع الاستراتيجي وتحقيق تطلعاتها التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأكد ان أمنكو حققت قفزات كبرى في الآونة الأخيرة جعلتها من أهم الشركات على خارطة الأمن الخاص في المملكة والمنطقة

مشيرا الى انه بعد مرور ٣٣ عاما على تأسيسها أصبحت لها مكانة في تقديم الخدمات الأمنية الخاصة وذكر أن الشركة وضعت خطة متكاملة لتطوير أدائها ورفع كفاءة أفرادها من خلال برامج تدريبية وفق أعلى المعايير ، فضلا عن تحركها نحو التوسع والنمو عبر شراكات عالمية واستحواذات محلية على شركات بهدف رفع كفاءة منسوبيها بتبادل الخبرات وتوسيع دائرة خدمات الشركة التي تقدمها لعملائها في القطاعين العام والخاص في مجالات الحراسات الأمنية، خدمات تغذية و صيانة أجهزة الصرف الآلي للقطاع البنكي، نقل الأموال و المعادن الثمينة، معالجة و عد النقد، خدمات المراسلات، الاستشارات الأمنية والمراقبة والحماية. وأضاف تهدف أمنكو إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لجميع القطاعات العامة والخاصة بالمملكة ومواكبة النمو والتميز في تقديم الخدمة لجميع العملاء وإستمرار تطوير الخدمات الأمنية للحفاظ على المكتسبات والسمعة الطيبة التي حققتها شركة أمنكو