مستشفى السليل يشارك ببرنامج وضوح

شارك مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد بن عايض ال وديان في ورشة عمل اداء كفاءة المستشفيات وتدشين برنامج وضوح والتي دشنها يوم أمس نيابة عن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري، مساعد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض للتخطيط والتطوير الدكتور فيصل البواردي ، وتنظمها ادارة المستشفيات بصحة الرياض لأول مرة بالمملكة ، وتهدف الى التعريف بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة ، والى التطوير الحيوي و المستمر لفعالية كفاءة أداء الأقسام الطبية في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض .

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