الامير فيصل بن سلمان يكرم جبل عمر لرعايتها الاستراتيجية لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز

كرم أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز شركة جبل عمر للتطوير على رعايتها الإستراتيجية لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز في دورتها الرابعة ، وأستلم درع التكريم رئيس قطاع التسويق والإتصال المؤسسي الأستاذ إبراهيم بن عبدالحق البلوشي بحضور عدد من المسئولين الحكومين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين .وأعرب رئيس قطاع التسويق والإتصال المؤسسي الأستاذ إبراهيم بن عبدالحق البلوشي عن خالص سعادته بهذا التكريم لشركة جبل عمر مؤكداً أن تحرص على دعم ورعاية كافة البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تكريم رواد التميز والإبداع في مختلف المجالات وفي مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز إحدى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للارتقاء وتجويد مخرج العمل الحكومي نحو التميز، وذلك سعياً لإحداث نقلة نوعية والارتقاء بالأداء الحكومي بالمنطقة ولجعل منطقة المدينة المنورة رائدة في مجال الأداء المؤسسي المتميز والخدمات الحكومية. وقد شهدت الجائزة في دورتها الرابعة تنافساً ملحوظا للتميز من جميع الجهات الحكومية بالمنطقة للفوز بها والذي أثمر عطاء وجودة في الأداء والخدمة المقدمة للمستفيدين .