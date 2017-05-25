مدارس الإبداع العلمي تخرج مجموعة جديدة من قادة المستقبل خلال حفل التخرج لعام 2017

استضافت مدارس الإبداع العلمي التي تديرها مؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم (بيم) حفل التخرج لدفعة عام 2017 تحت شعار “الإلهام لتحقيق التميّز” في قاعة ندوة الثقافة والعلوم في الممزر في دبي. حضر التخرج طاقم التدريس وأولياء أمور الخريجين وطلبة مدرسة الإبداع العلمي الدولية والمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي.

كان التخرج بمثابة لحظة فخر لكل المساهمين من مدارس الإبداع العلمي، حيث شهدوا تخرج دفعة من الشباب والشابات الذين حصلوا على جوائز عديدة لمختلف الفصول الأكاديمية.

تم افتتاح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل أحد الطلاب، متبوعةبكلمة للسيد صلاح بوخاطر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، حيث قال: “اليوم قد تمّت مهمتنا وتأكدنا أنكم جاهزون لمواجهة الحياة الواقعية، ولكن أهم شيء أننا غرسنا فيكم الأخلاق والقيم الحميدة التي يحتاجها قادة المستقبل. والآن نعتمد عليكم لإكمال مسيرتكم لتجعلونا فخورين بكم في المستقبل أينما اخترتم مواصلة رحلتكم الدراسية.” وأضاف السيد بوخاطر “نود أن نشكر أولياء الأمور على ثقتهم بنا لبناء مستقبل أبنائهم وبناتهم واليوم يشهد أننا قد أنجزنا ما وعدنا به ونفخر بأن نكون جزء من مستقبل الجيل القادم.”

وحضر أيضاً هذا التخرج المنشد المعروف السيد أحمد بوخاطر كضيف شرف. والسيد أحمد بوخاطر معروف على المستوى العالمي والإقليمي حيث يحظى بأكثر من 2 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال حفل التخرج مُنح السيد أحمد بوخاطر اللقب الفخري “سفير مدارس الإبداع العلمي”. ألقى السيد أحمد خلال الحفل خطاب مشّوق للحضور والخريجين حيث قال السيد أحمد بوخاطر “يسرني جدا ً أن أشارككم هذا الحدث المميز وأغتنم الفرصة لتهنئتكم على التخرج والتفوّق، وأتمنى أن يكون مستقبلكم زاهراً بالتعليم والخبرات التي قدمتها لكم مدارس الإبداع العلمي وكونوا على ثقة بأن مدرّسيكم موجودون دائماً لدعمكم في أي وقت.”

ومن أهم أحداث الاحتفال لهذا العام هو تكريم خريّجي القرآن الكريم بحيث تم تكريم 15 طالبا ً وطالبة حفظوا القرآن الكريم كاملاً. بالإضافة إلى العديد من الطلاب الذين حصلوا على جوائز، ومن بينها “الحائزون على درجات الإنجاز في نظام بيم”، وهؤلاء هم الطلاب الذين حققوا نجاح وتميّز معترف به من قبل مجلس امتحانات IGCSE وGCEو.Edexcel UK وقد اختتمت احتفالات التخرج بطلب مميّز من المنشد أحمد بوخاطر للطلاب الموهوبين أن يشاركونه في تأدية نشيده القادم وقال ” يسرني أن تشاركوني في تأدية نشيدي القادم وأتطلع للتعاون معكم”

وقد أتيحت الفرصة للخريجين الشباب لأخذ صورة تذكارية مع السيد صلاح بوخاطر، وضيف الشرف السيد مروان صوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيدة حصة الخاجة رئيسة منطقة الشارقة التعليمية والسيد أحمد بوخاطر.