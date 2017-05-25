خيمة بيت القمر لفندق موفنبيك.. الأكثر استثنائية لهذا العام

على غرار العام الماضي، ومع اقتراب أيام الشهر الفضيل؛ أطلق فندق موفنبيك الرياض خيمته الرمضانية (بيت القمر)، والتي أصبحت واحدة من أهم التجمعات الرمضانية في الرياض، لما شيدته من مستوى فخم في أجوائها، وما اعتمدتهُ من معايير استثنائية في الخدمات التي تمنحها لضيوفها، كما تميزت بتفردها في تقديم الطعام السعودي التقليدي بشكل عصري، مع اعتماد فريق الطهاة العاملين فيها على مكونات صحية بنسبة 100%.

وفي هذا الصدد يوضح السيد جان بيير، مدير عام فندق موفنبيك الرياض بأن خيمة بيت القمر تقام في قاعة مساحتها 1200 متراً مربعاً، تتسع لحوالي 700 ضيف، ويتم استقبال الأطفال ما دون ست سنوات بشكلٍ مجاني، وسيتم تقديم موائد إفطار مثالية ستحصد –بحسب القائمين عليها- الإعجاب والتقدير منذ الأيام الأولى للشهر الفضيل.

ويضيف السيد جان بيير: “لقد سعينا هذا العام في خيمتنا الرمضانية إلى المحافظة على معدلات رضا القادمين إلينا، مع التجديد في الأطعمة والمشروبات لتكون ذات مذاق مدهش، وشكلٍ استثنائي، حيث سيتضمن بوفيه الخيمة المتكامل مزيجاً متنوعاً من المأكولات المحلية التقليدية، إضافةً إلى أخرى عالمية، وركناً للأيسكريم السويسري الأصلي الأكثر شهرةً في سلسلة فنادق موفنبيك، وركناً للكريب الطازج والحلوى العربية”.

تتفرّد خيمة بيت القمر بحسب زوارها -اللذين وصلوا ل 15080 زائر في عام 2016- بكونها مركزاً ممتعاً يتجمع فيه مشاهير عالم الفن والرياضة، ليقضوا وقتاً عامراً بالراحة والفخامة في مكانٍ مزينٍ بالكامل بالأرابيسك العريق والديكورات الإسلامية المرتكزة على روح هذا الشهر المبارك.

الجدير بالذكر أنه سوف يقام بالقاعة المجاورة لخيمة بيت القمر بازار رمضاني سيفتح أبوابه للزوار لمدة 30 يوم ويضم العديد من المشاركين في شتى المجالات.

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