 بالصور: “مسرح الطفل “يجذب زوار مهرجان الحبحب الخامس بواد ي الدواسر | فيفاء أون لاين
الخميس, 29 شعبان 1438 هجريا, الموافق 25 مايو 2017 ميلاديا

بالصور: “مسرح الطفل “يجذب زوار مهرجان الحبحب الخامس بواد ي الدواسر

بالصور: “مسرح الطفل “يجذب زوار مهرجان الحبحب الخامس بواد ي الدواسر
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

يواصل مهرجان الحبحب الخامس بمحافظة وادي الدواسر فعالياته بحديقة الولامين ، حيث شهد يوم أمس العروض المسرحية للطفل .

وأكد المسؤول الثقافي بالمهرجان محمد الفاضل أن الاهتمام بمسرح الطفل في المهرجان يأتي إدراكاً لأهميته كواحد من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تنمية الطفل فكرياً واجتماعياً ونفسياً وعلمياً ولغوياً ، مشيراً إلى أن مضامين العروض اهتمت بتعزيز القيم التربوية والأخلاقية.

واوضح الفاضل الى انه يتم تنفيذ العديد من الفعاليات التي تتضمن أشراك أولياء الأمور مع ابنائهم في المسرح رغبة في تحقيق جملة من الأهداف التربوية.

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