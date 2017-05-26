جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء تعلن عن أنشطتها الصيفية

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء عبر حسابها في تويتر عن مجموعة من الأنشطة الصيفية للعام الجاري 1438 هـ , وقد أوضح مدير الجمعية عبدالله محمد الفيفي أن الجمعية تسعى لاستدامة جسور التواصل بين الجمعية من جهة وبين الطلاب والطالبات من جهة أخرى , ومن ذلك ما تعتزم الجمعية تنفيذه من برامج وأنشطة خلال الإجازة الصيفية ومن ذلك المسابقة الرمضانية والتي تقدم عبر برنامج سفير القرآن في الواتساب والتي تهدف إلى تعليم التفسير واكساب المتلقين لمهارة التدبر , كما تعتزم الجمعية تنفيذ حلقة النخبة التي تهدف إلى تأهيل الحفاظ من طلاب الجمعية لهدف نيل إجازة في حفظ القرآن الكريم , وقد كان من ضمن البرامج المزمع تنفيذها لجنة اختبار مشروع الارتقاء للبنين التي تقرر عقدها بإذن الله في الخامس عشر من شهر شوال للعام الجاري .

وأكد رئيس جمعية رقي لتحفيظ القرآن بفيفاء يحيى حسن الفيفي عن رغبته في استفادة كافة أطياف المجتمع من البرامج التي تقدمها الجمعية خلال شهر رمضان وما بعده , تحقيقا لرسالة الجمعية في تعليم كتاب الله وتعليم تجويده و تفسيره, متمنيا للجميع قضاء إجازة ماتعة في ظل كتاب الله تعالى .