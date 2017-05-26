سامي الفيفي يحتفل بعقد قرانه

في ليلة من الليالي الجميلة التي توشحت بأجمل حلل السعادة احتفل الشاب : سامي عبدالله سالم الفيفي بعقد قرانه على كريمة الشيخ موسى على حسين الفيفي , وذلك مساء الخميس الموافق ٢٩ شعبان 1438 في مدينة الطائف .
وسط حضور الأهل والأقارب الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لهم حياة سعيدة , فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير .
ماشاء الله .. الف الف مبروك ونقول كما قال الرسول اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وارزقهم الذريه الصالحه 🌹
وفقك الله ياسامي في حياتك الجديده واللهم بارك لهما واجمع بينهما في خير وادام الله علينا ايام الفرح والمسرات🌹
مشاء الله تبارك الله
الف مبروك سامي ووفقك الله في حياتك الجديده و اللهم بارك لهما واجمع بينهما في خير وادام الله عليكم ايام الفرح والمسرات
مبروك الله يوفقهم والله يتمم عليهم
ممبروك الله يوفقهم و يسعدهم
الف الف الف مبروك والله يتمم لكم على خير ومنك المال ومنها العيال والله يرزقكم الذرية الصالحة النافعه
اخوك/سلطان محمد يحي المخشمي
الطائف