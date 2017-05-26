سامي الفيفي يحتفل بعقد قرانه

في ليلة من الليالي الجميلة التي توشحت بأجمل حلل السعادة احتفل الشاب : سامي عبدالله سالم الفيفي بعقد قرانه على كريمة الشيخ موسى على حسين الفيفي , وذلك مساء الخميس الموافق ٢٩ شعبان 1438 في مدينة الطائف .

وسط حضور الأهل والأقارب الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لهم حياة سعيدة , فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير .