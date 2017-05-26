 سامي الفيفي يحتفل بعقد قرانه | فيفاء أون لاين
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

سامي الفيفي يحتفل بعقد قرانه

سامي الفيفي يحتفل بعقد قرانه
الطائف - فيفاء أون لاين

في ليلة من الليالي الجميلة التي توشحت بأجمل حلل السعادة احتفل الشاب : سامي عبدالله سالم الفيفي بعقد قرانه على كريمة الشيخ موسى على حسين الفيفي , وذلك مساء الخميس الموافق ٢٩ شعبان 1438 في مدينة الطائف .

وسط حضور الأهل والأقارب الذين قدموا أجمل التهاني والتبريكات ومتمنين لهم حياة سعيدة , فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير .

 

  

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التعليقات (٦) اضف تعليق

  1. ٦
    ابو وسيم

    ماشاء الله .. الف الف مبروك ونقول كما قال الرسول اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وارزقهم الذريه الصالحه 🌹

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  2. ٥
    الله اكبر

    وفقك الله ياسامي في حياتك الجديده واللهم بارك لهما واجمع بينهما في خير وادام الله علينا ايام الفرح والمسرات🌹

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  3. ٤
    ابوفيصل الفيفي

    مشاء الله تبارك الله
    الف مبروك سامي ووفقك الله في حياتك الجديده و اللهم بارك لهما واجمع بينهما في خير وادام الله عليكم ايام الفرح والمسرات

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  4. ٣
    زائر

    مبروك الله يوفقهم والله يتمم عليهم

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  5. ٢
    زائر

    ممبروك الله يوفقهم و يسعدهم

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  6. ١
    سلطان محمد يحي المخشمي الفيفي

    الف الف الف مبروك والله يتمم لكم على خير ومنك المال ومنها العيال والله يرزقكم الذرية الصالحة النافعه
    اخوك/سلطان محمد يحي المخشمي
    الطائف

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