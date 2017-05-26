محافظ صبيا يدشن مشروع النظافة ببلدية صبيا

دشن محافظ صبيا الأستاذ علي موسى زعلة اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٠٨/٢٩هـ مشروع النظافة ببلدية محافظة صبيا بحضور سعادة رئيس بلدية محافظة صبيا الاستاذ سفر بن سعد الشهراني ورئيس المجلس البلدي بصبيا الاستاذ احمد علي قاضي واعضاء المجلس البلدي بالمحافظة والرئيس التنفيذ بشركة التجارات الاستاذ محمد بن عبدالله السلوم شركة النظافة المتعاقدة معها بلدية صبيا والتي تقوم بأعمال النظافة في محافظة صبيا والقرى التابعة لها وتم استعراض معدات الشركة وطاقمها من عمال نظافة ومشرفين ومراقبين بالسوق القديم بمحافظة صبيا،

بعد ذلك توجه سعادته ومرافقوه ومديري الإدارات الحكومية الى المقر المعد للحفل بهذه المناسبة

تحدث فيها سعادة رئيس البلدية الاستاذ سفر الشهراني عن تفاصيل العقد المبرم مع شركة النظافة (التجارات) ثم ذكر سعادة المحافظ في كلمته بهذه المناسبة عن جهود البلدية التي تقوم بها في الفترة الحالية من خلال حملات النظافة التي نفذتها البلدية بتعاون اعضاء المجلس البلدي في المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها والدور المناط بهم في خدمة المحافظة والمواطنين بها والخدمات المقدمة لهم من قبل البلدية ووجه سعادته بمضاعفة الجهود ثم شكر الجميع على التعاون والمشاركه في عملية تكاملية للإدارات والاجهزه الحكومية بالمحافظة ثم تقدم سعادته ورئيس البلدية ومدير الشركة بتقديم الدروع التذكارية بهذه المناسبة لـ أمين المنطقة ورئيس بلدية صبيا و رئيس المجلس البلدي بصبيا بعدها توجه الجميع لتناول طعام الغدا المعد بهذه المناسبة.

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