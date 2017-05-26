محافظ العارضة يستقبل وفد من مؤسسة السبيعي الخيرية ويشيد بالجهود

استقبل سعادة محافظ العارضة الاستاذ نايف ناصر بن لبده صباح اليوم بمكتبه بمقر المحافظة وفداً من مؤسسة السبيعي الخيرية برئاسة الأستاذ قرناس القرناس مساعد اﻷمين العام للشؤون الخيرية وذلك ضمن زيارتهم التفقدية لبرنامج عناية لرعاية اليتيم الذي تشرف عليه جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة . حضرالزيارة وكيل المحافظة الدكتور خفير زارع العمري ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة الاستاذ حسين هامل حريصي والمدير التنفيذي لبرنامج عناية لرعاية اليتيم الاستاذ محمد حسين العبدلي .

واستمع سعادة المحافظ خلال الزيارة إلى شرح موجز عن أهم المشاريع التي تقدمها المؤسسة بالشراكة مع الجهات الخيرية بالمنطقة وإمكانية إقامة برامج نوعية تخدم المجتمع المحلي بالشراكة مع الجهات الخيرية بالمحافظة . وأعربت المؤسسة عن شكرها وتقديرها لسعادة المحافظ لوقوفه الدائم مع المشاريع التنموية الخيرية التي تسهم في بناء الوطن والمواطن .

من جانبه اشاد محافظ العارضة بالدور الذي تقوم به مؤسسة السبيعي الخيرية من اعمال وبرامج خيرية نوعية تصب في مصلحة المجتمع موجهاً الدعوة لبقية الجهات والمؤسسات الخيرية في دعم المشاريع والبرامج الخيرية بالمحافظة واعداً بتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض تلك المشاريع . سائلا الله العلي القدير أن يجعل ما يقدمونه في ميزان اعمالهم .