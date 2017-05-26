محافظ العارضة يرعى حفل تكريم الناجحين لطلاب عناية لرعاية اليتيم

رعى سعادة محافظ العارضة الأستاذ نايف ناصر بن لبده صباح اليوم حفل تكريم الطلاب الناجحين لبرنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية في قاعة النرجسية بحضور فضيلة الشيخ سلمان الودعاني رئيس المحكمة العامة بمحافظة أحد المسارحة والدكتور منصور الذروي مستشار مؤسسة قمم المعرفة للاستشارت والتطوير . ورئيس جمعية التنمية اﻷسرية بجازان اﻷستاذ العباس عبد الفتاح .وعدد من مديري الادارت الحكومية والجهات الخيرية والتطوعية والأهالي بالمحافظة .

واستهل الحفل فقراته بآيات من الذكر الحكيم ألقى بعدها المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ محمد حسين عبدلي كلمة رحب من خلالها براعي الحفل والحضور مسلطاً الضوء على أهمية البرنامج في بناء الأيتام وأسرهم والمساهمة في بنائهم وفق منهجية واضحة ومحكمة تشرف عليها مؤسسة قمم المعرفة للتطوير والاستشارات في عدة جوانب إيمانية و اجتماعية ومهاريه وقيميه بحيث يمتلك الفرد في المستقبل المهارات التي تساعده على تطوير ذاته والتفاعل مع مجتمعه وتحمل المسؤولية.

كما هنأ ( العبدلي ) خلال كلمته أبناءه الطلاب بمناسبة النجاح وحصد اعلى الدرجات خلال تحصيلهم العلمي مشيداً بجهود الأجهزة الإدارية والفنية والمشرفين على البرنامج ودورهم الفاعل تجاه أبنائهم الطلاب .

وتخلل الحفل كلمة للطلاب وقصيدة شعرية واناشيد ترحيبية وعرض مرئي عن البرنامج وأهم منجزاته خلال الفترة الماضية حظي باستحسان وقبول الحضور .

وفي ختام الحفل قام سعادة محافظ العارضة الأستاذ نايف ناصر بن لبده بتكريم الجهات المشاركة والمتعاونين و الطلاب الناجحين وسط أجواء احتفالية رائعة مشيداً بدور جمعية البر الخيرية بالمحافظة ومؤسسة السبيعي الخيرية وما تقدمه من برامج نوعية لخدمة المجتمع سائلا الله العلي القدير لهم التوفيق والسداد و للبرنامج مزيداً من التطور والازدهار .