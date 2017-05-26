 المحكمة العليا .. تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك | فيفاء أون لاين
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

المحكمة العليا .. تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك

المحكمة العليا .. تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك
الرياض - واس

صدر عن المحكمة العليا مساء اليوم ما يلي :
الحمد لله وحده وبعد فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا من ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1438هـ ، فقد عقدت المحكمة جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1438هـ – حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم وستعقد المحكمة جلسة مساء يوم غدٍ الجمعة وستصدر قراراً بما يثبت لديها – إن شاء الله تعالى – ويتم إعلانه حسب المتبع ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

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