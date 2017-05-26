وزير الثقافة والاعلام يزور جمعية الثقافة والفنون بجدة

زار معالي وزير الاعلام الدكتور عواد صالح عواد الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة وكان في استقباله مدير عام الجمعية د.عمر الجاسر والدكتور شهاب جمجموم وكيل وزارة الاعلام السابق والأديب الدكتور عبدالمحسن القحطاني رئيس النادي الادبي سابقاً والفنان الدكتور عبدالله رشاد والأستاذ وليد بافقيه مدير فرع وزارة الاعلام والكاتب الصحفي د.حمود أبو طالب والاديب عبده خال والمستشار محمد ال صبيح ومجموعة من الفنانين والإعلاميين.

ثم تجول معاليه في أقسام الجمعية التي شملت المسرح والموسيقى والعلاقات العامة والاعلام ولجنة الطفل حيث شاهد معاليه بروفة لمسرحية بعنوان الانس سكن بيتنا تاليف خالد الشيخي وإخراج الأستاذ فيصل زيات.

ثم استمع معاليه الى العزف الموسيقي المقدم من المشاركات في دورة البيانو وقام معاليه بتسليمهن شهادات التخرج من الدورة الممنوحة من الجمعية، وتسلم معاليه هديه مقدمة من رئيس لجنة الفنون التشكيلية الفنان/ نبيل طاهر عبارة عن لوحة بورتريه وتسلم كذلك حقيبة تدريبية بعنوان “اخلاقيات مواقع التواصل الاجتماعي” للمدرب موسى كالو مدير العلاقات العامة والاعلام حيث أن هذه الحقيبة تقدم كدورة تدريبية للإعلاميين والمهتمين في الجمعية حيث نالت على اعجابه وأشاد على قوة المحتوى.

هذا واعرب معاليه عن سعادته بزيارة جمعية الثقافة والفنون بجدة عن ما شاهده من أنشطة وفعاليات ساهمت في الحراك الثقافي والفني بشكل ملحوظ وساعدت في تنمية وتعزيز المواهب الشابة.

وأشاد الدكتور عمر الجاسر بالزيارة الميمونه لمعاليه وان هذه الزيارة دعم لكل الفنانين والموهوبين في المملكة كما أعرب عن تفائله بمستقبل الثقافة ,والفن في ظل رؤية المملكة 2030 وشكر كل المشاركين والمنظمين وجميع منسوبي الجمعية.