بر الجعافرة تدشن مشاريعها الرمضانية (سنابل الخير)

على شرف سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ نزار بن معدي التركي وشيخ شمل قوز الجعافرة الشيخ/ أحمد بن ناصر الأخرش وبحضور كل من رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس/ عبدالله بن محمد أبو عقيل والشيخ/ يحيى بن موسى جعفري والشيخ/ عبدالرحمن علي زائري والشيخ/ محمد علي سلطان جعفري.

دشنت صباح اليوم حملة سنابل الخير وهي عبارة مجموعة من المشاريع الرمضانية تشمل (مشروع افطار صائم ومشروع كسوة عيد ومشروع عمرة رمضان ومشروع السلال الرمضانية ومشروع السقيا) وهي عبارة عن عدد ٦٦٠ سهماً وقيمة السهم الواحد مئة ريال.

وأهاب رئيس مركز قوز الجعافرة والمشايخ بأهل الخير للمساهمة ودعم هذه الحملة المباركة

كما أعلن التركي عن فتح باب التطوع للفرق والأفراد الراغبين في التعاون مع الجمعية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين في المملكة عبر الرابط التالي :

https://goo.gl/forms/vcXZIM351nlzej1y2

وقد أعد حفل خطابي مبسط لهذه المناسبة تضمن كلمة رئيس الجمعية الأستاذ/ يحيى إدريس صديق وشرحاً لمشروع سنابل الخير قدمه أمين الصندوق بالجمعية الأستاذ / علي حسن جغادي وإعلان التدشين من قبل راعي المناسبة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ نزار معدي التركي ثم الختام بكلمة شيخ شمل الجعافرة الأستاذأحمد بن ناصر الأخرش والتي أشاد فيها بجهود العاملين في الجمعية أعضاءً وموظفين في سبيل مساعدة المحتاجين وبذل كافة الجهود من أجل راحتهم .