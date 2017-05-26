أمير جازان يعزي في وفاة شهيد الواجب عبادي ..

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان التعازي والمواساة لأسرة شهيد الواجب ، الرقيب علي بن عبده أحمد عبادي ” رحمه الله ” الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية للدين ثم الملك والوطن في مواجهة المعتدين على حدود وطننا العزيز بالحد الجنوبي.

وقال سموه في برقية وجهها لأسرة الشهيد : ” في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر والاعتزاز بما قدمه أخيكم الشهيد “رحمه الله ” ، على حدود بلادنا الغالية , مما يؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته الرشيدة , فإننا نعرب لكم عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم ولجميع أفراد أسرتكم في استشهاد أخيكم سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.

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