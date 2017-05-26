مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين في لبنان يستفيد منه 90 ألف لاجئ

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مقر المركز بالرياض مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين في لبنان يستفيد منه 90 ألف لاجئ ،بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

ووقّع المشروعَ عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ماهر بن عبدالرحمن الحضراوي.

وبين الحضراوي في تصريح صحفي،أن مشروع إفطار صائم للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان يأتي ضمن مشروعات حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لإغاثة الشعب السوري الشقيق في مجال الأمن الغذائي.

وقال :إن حملة خادم الحرمين الشريفين تقوم بتنفيذ المشروعات للأشقاء في الداخل السوري، وكذلك تقدم المساعدات للاجئين السوريين خارج سوريا،مفيداً أن مشروع إفطار صائم من المشروعات المنفذة للأشقاء في خارج سوريا ويشمل تقديم وجبات إفطار للصائم خلال شهر رمضان المبارك في أماكن تجمع اللاجئين السوريين في مدن طرابلس وعكار والبقاع والجنوب ، ويستفيد منه 90 ألف لاجىء .

من جانبه أوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي ، أن مشروعات الأمن الغذائي منذ انطلاق الحملة شمل برامج تقديم السلال الغذائية والوجبات الجاهزة من خلال المطابخ المركزية أو من خلال توفير الخبز .

وقال : هنالك مشروعات قادمة لدعم الزراعة والمزارعين وبذلك يكون العمل على الاحتياج العاجل والاحتياجات المتوسطة وإعادة قدرات الشعب السوري الشقيق على إنتاج الغذاء وإنتاجه، وبالتالي ينعكس ذلك على توفير الاحتياج الغذائي وتوفير الموارد المالية للأسر وسيكون إن شاء الله مجموع هذه المشروعات ملبياً للاحتياج في قطاع الأمن الغذائي بشكل كبير.

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