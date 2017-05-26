“مؤسسة النقد”: تكشف حقيقة توحيد أسعار التأمين

ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها لا تعتزم توحيد أسعار التأمين، رغبة منها في تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل للعملاء، معربة عن أملها في أن تكون الأسعار مقبولة، من خلال ارتفاع الإقبال على التأمين بكل أنواعه.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد هشام طاشكندي حرص المؤسسة على وقف حالات الحوادث المفتعلة في سوق تأمين المركبات، والتي تتسبب في إحداث خسائر كبيرة على الشركات.

ولفت طاشكندي إلى أن المؤسسة تعمل على مراجعة الإجراءات المعمول بها، للتأكيد على عدم مساواة العميل الملتزم بالمتهور.