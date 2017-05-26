وظائف شاغرة مؤقتة في المؤسسة العامة للري

أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف مؤقتة بمصنع تعبئة التمور بمحافظة الأحساء التابع للمؤسسة، بنظام الأجر اليومي للعمل بالمصنع هذا الموسم عام 1438هـ، وذلك وفق الوظائف ومواعيد التقديم التالية:

1- العمال: (من الأحد 2 رمضان – إلى الخميس 27 رمضان).

2- المهندسون الزراعيون: (من السبت 7 شوال – إلى الخميس 19 شوال).

3- المهن الفنية والسائقون: (من السبت 21 شوال – إلى الخميس 4 ذي القعدة).

وأبرزت المؤسسة، أنَّ الوثائق المطلوبة، هي:

– صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية + الأصل.

– صورة من بطاقة العائلة إذا كان المتقدم متزوج + الأصل.

– تقديم رقم حساب الايبان معتمد من البنك.

– صورة من المؤهل العلمي إن وجد.

– صورة من شهادة الخبرة إن وجدت.

– صورة من رخصة القيادة (عمومي) سارية المفعول خاصة بالسائقين.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) عاما.

– إحضار صورتين شمسية (4*6) حديثة.

وأوضحت المؤسسة، أنَّ التقديم على الوظائف المُعلنة سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/ 9/ 1438هـ، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 04/ 11/ 1438هـ، وذلك حضوريًا.

