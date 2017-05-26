“بوبا” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظتي جدة والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف على مسمى:

مسؤول المبيعات الميدانية – (عدد 10 وظائف / للرجال/ الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة، أو شهادة الثانوية العامة. برنامج القادة الشباب – (للجنسين / جدة): درجة البكالوريوس في (الطب، الصيدلة، القانون، نظام المعلومات الإدارية، الأعمال والهندسة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أيار/مايو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 25 آب/أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا.