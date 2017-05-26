وزارة التجارة: هذه نصائح لتسوق مريح في شهر رمضان

قدمت وزارة التجارة والاستثمار، عِدَّة نصائح للمواطنين، الذين سيزورون مراكز التسوق، خلال شهر رمضان.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنفوجراف حوى بعضاً من تلك النصائح، منها الحرص على كتابة قائمة المشتريات، والانتباه لسعر الوحدة (كيلو أو ملجم أو جرام) للمنتج، لتمييز السعر الأوفر، مع ضرورة الحصول على فاتورة بالمشتريات.

ونصحت الوزارة، كذلك بالتعرف على الأسعار من المواقع الإلكترونية قبل التسوق، والتعرف على سعر المنتج قبل التخفيض وبعده، في حالة وجود تخفيضات، وَأَكَّدَتِ الوزارة أنه لا رسوم على البطاقات الائتمانية.

