“شرطة الرياض” تطيح بفلبيني تورّط بقضايا “الإتجار بالبشر”

تزامناً مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية (وطن بلا مخالف)، أطاحت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض بوافد من الجنسية الفلبينية تورّط في تهريب وإيواء وتشغيل خادمات المنازل بنظام الساعات.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء الجهود الأمنية المبذولة لضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر، فقد تم رصد عدة بلاغات تغيب وهروب لعدد من العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة لدى عدد من مراكز شرط المنطقة، إثر ذلك قامت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة بتحليل المعلومات المتاحة واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة أحد الوافدين من الجنسية الفلبينية ببعض تلك البلاغات وأسفرت الجهود بفضل من الله تعالى عن ضبطه في كمين محكم وضُبط معه على وافدتان قدمتا بمهنة (عاملة منزلية) سبق الإبلاغ عن تغيبهن، وأقر بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات واليوم والشهر بطريقة غير نظامية.

وقد جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإيداع العاملات بمركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر والإقامة بحقهم جميعاَ حسب الاختصاص.

وأهابت شرطة منطقة الرياض بالعموم بعدم التعامل مع مخالفي نظامي الإقامة والعمل بما يعرضهم للعقوبة والغرامة المالية التي نص عليها النظام، فضلاً عن كون البعض منهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائية، وكما أهابت شرطة المنطقة بالعموم سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن كل مخالف لنظامي الإقامة والعمل أو بواسطة تطبيق كلنا أمن والمساهمة في إنجاح الحملة التي أطلتقها الوزارة .