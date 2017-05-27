د. علي الغفيص يزور عدداً من المراكز والدور الاجتماعية بالمدينة المنورة.. ويوجه بالاستمرار المكثف بالعمل الميداني

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الأربعاء الماضي، ميدانيا عدد من المراكز والدور الاجتماعية شملت دارالتربية الاجتماعية، ودار رعاية المسنين، ودار الملاحظة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية، ومركز التأهيل الشامل، ومكتب الإشرافالنسائي.

وتجول الدكتور علي الغفيص خلال زياراته داخل أروقة الدور والمراكز، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق،بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين.

كما عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اجتماعاً مع عدد من مدراء مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمدن ومحافظات المنطقة، حيث أكدالوزير على أهمية تقديم كافة الخدمات وبدرجة عالية للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستمرار المكثف فيالعمل الميداني، سواء في قطاع العمل أو التنمية الاجتماعية.