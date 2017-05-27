دار الملاحظة الاجتماعية بجازان تحتفل بتخرج طلابها

شهدت دار الملاحظة الاجتماعية بجازان امس الخميس حفل تخريج طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي للعام الدراسي ١٤٣٧ – ١٤٣٨ هـ ، وذلك بحضور سعادة مدير الدار الأستاذ جابر الفيفي وقائد المدرسة الأستاذ محمد الحصيبي وعدد من المعلمين ومن موظفي الدار من اخصائيين وباحثيين اجتماعيين ومراقبين ومشرفين اجتماعيين، وشهد حفل التكريم العديد من الكلمات الخطابية ، والمشاركات النثرية والشعرية ، بهذه المناسبة.أ

وقد القى رئيس القسم الاجتماعي بالدار الباحث الاجتماعي عبدالله الامير كلمة رحب فيها بالحضور .

ثم القى الاستاذ حسن الحكمي مشرف البرامج والانشطه كلمه هنأ فيها الطلاب المتخرجين ، موجهاً كلمة تحفيزية للجميع ، تحثهم على الجد والمثابرة .

كما وجه قائد المدرسة الشكر والتقدير لمدير الدار لرعايته هذا التكريم ، وتقدّم كذلك بالشكر للفريق الاجتماعي بالدار الذي جهز وساعد في خلق بيئه تعليميه للاحداث ،

ثم ألقى مدير الدار الأستاذ جابر الفيفي كلمة أثنى فيها على قائد المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على مايقدمونه من جهد لأبنائهم الطلاب ، وهنأ الطلاب المتخرجين وحثهم على مضاعفة الجهد للحصول على أعلى الدرجات.