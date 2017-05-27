أمير جازان يتابع أزمة نقص “البنزين ” بالمنطقة

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ملابسات الأزمة الطارئة جراء عدم توافر نوع معين من مادة البنزين في محطات الوقود بمدينة جازان والمحافظات المختلفة لمدة يومين.

وأصدر سموه تعليماته العاجلة بسرعة التنسيق مع المختصين في شركة أرامكو للوقوف على الأسباب ومعرفة تفاصيل الموضوع .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للإمارة – محافظ صبيا أ. علي بن موسى زعلة مشيراً بأن الشركة أفادت بأن ماحصل من تأخير في ضخ كميات البنزين الأخضر ناتج عن تحديث نظام التعبئة الآلي بمحطة التوزيع بالمنطقة مؤكدة بأن هذه المحطة تعمل على مدار الساعة لتلبية إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

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