 هنا تفاصيل .. مقتل شخصين لدفاعهما عن”مسلمة” في أمريكا | فيفاء أون لاين
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

هنا تفاصيل .. مقتل شخصين لدفاعهما عن”مسلمة” في أمريكا

هنا تفاصيل .. مقتل شخصين لدفاعهما عن”مسلمة” في أمريكا
فيفاء أون لاين - متابعة

قُتل شخصان، بعدما حاولا الدفاع عن سيدة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي، في محطة للقطار بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية يوم أمس الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن الرجلين شاهدا سيدة مسلمة تتعرض لفصول من العنف اللفظي في المحطة، فتقدما لمواجهة المعتدي، الذي قام بطعنهما، حيث لقي أحدهما مصرعه على الفور، فيما فارق الثاني الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وذكر المتحدث باسم شرطة بورتلاند أن المعتدي المشتبه فيه تلّفظ بخطاب كراهية تجاه السيدة المسلمة لارتدائها الحجاب، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض عليه.

وأضاف أن شخصاً ثالثاً حاول التدخل لمنع الاعتداء اللفظي، وأُصيب بالسلاح الأبيض، لكن حياته لم تتعرض للخطر.

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