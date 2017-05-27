 محاريب الحفاظ يؤهل 25 حافظا لإمامة المصلين بالعارضة | فيفاء أون لاين
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

محاريب الحفاظ يؤهل 25 حافظا لإمامة المصلين بالعارضة

محاريب الحفاظ يؤهل 25 حافظا لإمامة المصلين بالعارضة
العارضة - عبدالله عكور 
كلف المجمع القرآني بجامع معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد بالعارضة خمسة وعشرين طالبا  من حفظة القرآن الكريم للمشاركة في إمامة المصلين  في صلاتي التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك
حيث تم توزيعهم على عدد من جوامع ومساجد محافظة العارضة  وقراها .
وذلك ضمن مشروع ( محاريب الحفاظ ) الذي تنفذه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العارضة .
ويهدف المشروع إلى
تأهيل وتدريب الحفاظ على الإمامة في المساجد.
وتلبية حاجة بعض القرى لمن يصلي بهم .
الجدير بالذكر أن المجمع القرآني في جامع أبو حيمد بالعارضة يضم عددا كبيرا من الطلاب والحفاظ المميزين ويحظى برعاية كريمة ودعم سخي من معالي الشيخ عبدالرحمن أبو حيمد .

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