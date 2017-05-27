 شباب قرية الزخمية (جنوب محافظة أبي عريش ) يكرمون الاستاذ إبراهيم حسين جومان | فيفاء أون لاين
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

شباب قرية الزخمية (جنوب محافظة أبي عريش ) يكرمون الاستاذ إبراهيم حسين جومان

شباب قرية الزخمية (جنوب محافظة أبي عريش ) يكرمون الاستاذ إبراهيم حسين جومان
جازان ـ عبد الله عكور
في ليلة من ليالي الوفاء والبهجة والحفاوة ,كان عنوانها (الحب ورد القليل من الجميل)  من أهل الوفاء والجميل ,كرم شباب قرية الزخمية (جنوب محافظة أبي عريش ) وشباب  أكف الضياء  التطوعي المشرف على مركز النشاط الاجتماعي بالقرية الاستاذ إبراهيم حسين جومان ,وذلك في حفل أعد بهذه المناسبة أشاد فيه المحتفون بالمحتفى به وبالجهود التي يقوم بها من أجل الرقي بقرية الزخمية وشبابها وأبنائها,,
وقد عبر المحتفى به عن سعادته بهذه المناسبة وثمن مشاعرهم الطيبة نحوه, وتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير, وقد تخلل الاحتفال توزيع الهدايا و الأحاديث والضحكات الجانبية المليئة بمشاعر السعادة والفرحة بهذه المناسبة .

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