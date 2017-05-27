15 فكرة للاسرة في رمضان

الأطفال الأفغان دراسة القرآن خلال اليوم الأول من شهر رمضان في مسجد في جلال أباد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:15 فكرة للأسرة في رمضان

هل مررت -عزيزى المربي- بلحظات شعرت خلالها أن التقارب بين أفراد أسرتك ليس كما تتمنى؟

إن كان الأمر كذلك ومع قدوم شهر رمضان تكون فرصتك أسهل، وفيما يلى نعرض خمس عشرة فكرة تساعدك على تنمية الألفة والتقارب بين أفراد أسرتك:

1- مائدة القرآن: اتفق مع أبنائك على جلسة يومية طوال الشهر الكريم، على أن تكون مخصصة لقراءة جزء من أجزاء القرآن الثلاثين، فما اجتمع المسلمون على مائدة أكثر بركة ونفعًا من مائدة القرآن.

2- رحلة عائلية: اذهب مع أبنائك فى رحلة يومية بعد الإفطار إلى مسجد تتفقون على أداء صلاة التراويح وقيام الليل فيه، ففي ذلك تعويد لهم على أداء تلك العبادة المحببة في جماعة، لأنه ثبت عمليًا أن لها فائدة صحية عظيمة فضلا عن تأثيرها النفسي العظيم.

3- ساعة تفسير: ومن أهم الأشياء التي تبني أبنائنا أن يتعرفوا على معاني القرآن العظيم، وأسباب نزول آياته، وغير ذلك من الأمور التي تتحقق بالقراءة الجماعية لأحد كتب التفسير البسيطة مثل كتاب (أيسر التفاسير).

4- أطباق جديدة وتعاون: اتفق مع زوجتك على توزيع الأدوار، بحيث يقوم كل فرد من أفراد الأسرة بدور على قدر طاقته، في إعداد الطعام لوجبتي الإفطار والسحور، ولا تنس إعداد قائمة بأطباق جديدة تضفي شيئًا من التغيير.

5- دروس: احرص عزيزي المربي على تخصيص وقت قصير توضح خلاله أحد أحكام الصيام، ومن الأفضل أن يكون ذلك فى إطار معالجة موقف خاطئ من شخص ما، أو الإستعانة بكتاب.

6- أسري للغاية: اعط الأولوية في هذا الشهر للتواجد مع عائلتك على مائدة الإفطار، واجعله شهر الأسرة لا شهر الأصدقاء، ولا يعني هذا الحرمان من ثواب إفطار صائم، فلذلك طرق كثيرة.

7- حق الجار: رمضان شهر الخير والرحمة، ومما يترك أثرًا طيبًا يدوم أن تتذكر جارك قبل الإفطار بإهدائه طبقًا مميزًا، وخاصة إن كنت تعلم أنه يحبه «تهادوا تحابوا».

8- أفكار مرحة: شجع أبنائك على ابتكار أفكار جديدة، ومرحة، وذلك في اجتماع أسري تلفه البهجة والمحبة.

9- صدقة: عود أبنائك الخير في رمضان، موسم الخير، وارشدهم لبذل صدقة يومية لأحد الفقراء، أو التبرع لصالح الانتفاضة، أو غير ذلك من المحتاجين.

10- حفظ: اقتنص الفرصة واعمل على استثمار صفاء ذهن أبنائك مع الصيام وحفظهم بضع آيات من القرآن الكريم كل يوم قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة المغرب، وعرفهم أن مكانهم في الجنة مرتبط بقدر ما حفظوا من القرآن الكريم.

11- صلة الرحم: اصحب أبنائك في كل يوم بعد صلاة الترويح في زيارة قصيرة إلى أحد الأقارب، ولا بأس أن تعلمهم بإيجاز قيمة صلة الرحم في البركة والرزق والعمر.

12- ساعة إجابة: يحب الله أن يسمع دعاء عبده، ومن الأوقات التي يستجيب فيها الله دعاء عبده عند الإفطار، فهذا الدعاء لا يرد وكل يدعو لأخيه.

13- أخوة: ذكر أبنائك -خاصة إذا اشتكى أحدهم الجوع والعطش- أن من المسلمين إخوة لهم في بلاد عديدة لا ينعمون بما ينعم به من دفء الأسرة ورعاية الوالدين ليتذكروهم بالدعاء عند الإفطار.

14- استعدادات: ادع أبنائك للتعاون في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، للقيام بحملة تنظيف وتزيين للمنزل استعدادا لاستقبال عيد الفطر.

15- ملابس العيد: احرص على اصطحاب أبنائك في بعض الجولات إلى السوق لشراء ملابس العيد وبعض الهدايا، فهذه فرحة الصائم ومكافئة الله لعباده بعد الصيام والقيام.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين